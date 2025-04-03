Yıldız Teknik Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (13) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

(.) Başvuru ekranında e-Devlet üzerinden temin edilebilecek olup e-Devlct üzerinden temin edilememesi halinde adayların istenilen belgelen sisteme yüklemeleri gerekmektedir

BaSVI2R£ilarin_dEüERLENDİR1LM£Şİ

1 Başvuruların incelenmesi sonucunda alım yapılacak her bir pozisyon için aranılan nitelikleri sağlayan adaylar arasından. " Stir/ey me// 1'ersnnel (,'a/işnrr/nwnna //iyk/n E-taı/ar" ın ek 2 nci maddesinin

(b) fıkrası uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 (üç ) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

2. Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

3 Asıl adayın başvuru süresi içinde başvurmaması veya aranan şanları taşımadığı tespit edilmesi durumunda verine yedek adayların sırasıyla yerleştirme işlemleri yapılacaktır

SOM CLARTS İLANI YE İSE BAŞLAMA

I Her bir pozisyon ıçm sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl adaylar ile yedek adayların listesi https Ma v ıldız edu tr web adresinde ilan edilecek olup, adaylara avrıçıı tebligat vgmlmavaçnktır Adın hır MaMKİmiU l»ri K r K.jpj, . 2 Destek personeli (temizlik görevlisi). Destek Personeli (şoför) ve tekniker pozisyonlarında sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylara, görevin devamlı yapılmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmesi ve Üniversitemizin işyeri hekimi tarafından onaylanması sonrasında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır 3. Arşiv araştırması sonucu sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların atama işlemleri gerçekleştirilecektir 4. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aşkın belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şanlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında vasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

İLETİŞİM Rİl f.İlFRİ

Adres. Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Kışla Binası No: B-IOOS

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