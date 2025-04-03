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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Öğretim Elemanı, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 17 nisan 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 03 Nisan 2025 00:40, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 00:20
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Araştırma ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

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