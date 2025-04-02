TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü 2'si Engelli 779 İşçi Alacak

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya, Sivas ve Eskişehir Bölge Müdürlüklerimizde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi işçi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

İşçi olarak alınacaklarda;

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, ilan tarihi itibariyle kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1. Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 02/04/202507/04/2025 tarihleri arasında yapacaktır.

2. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

3. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyinde ve ilan metninde belirtilen bölümden mezun olmak şartıyla, noter kurası ile belirlenecektir. Belirtilen mesleğin bölümü dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Adayların belge kontrolü noter kura çekimi öncesinde kontrol edilerek kurum web sitesinden ilan edilecektir.

5. Belge Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: Adaylar; diploma aslı ile birlikte fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi, e-devlet üzerinden alınacak ikamet ve askerlik durum belgesi ile adli sicil kaydını, 14.04.2025 - 18.04.2025 tarihleri arasında başvurdukları Bölge Müdürlüklerimize teslim edebilecektir.

6. Belge Uygunluk Durumu İlanı: 25.04.2025

7. Sonuçlara İtiraz: 28.04.2025-29.04.2025

8. Kesin Sonuçların İlanı: 30.04.2025

*Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgeleyen rapor (Noter Kura çekimi sonrasında ayrıca adaylardan istenilecek)

9.Noter kura çekimi 12.05.2025 günü saat 10.00 da Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilecek olup değişiklik olması halinde https://www.turasas.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.

10. Tüm duyurular https://www.turasas.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

11. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereği arşiv araştırması yapılacaktır.

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TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü Engelli İşçi Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi Engelli işçi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

Engelli işçi olarak alınacaklarda;

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 45 yaşını aşmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların Sakarya ili ve ilçelerinde ikamet edenler karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

7. İlanın yayımlandığı gün itibari ile Ortaöğretim Makine Bakım Onarım dalından mezun olmak veya en az ortaöğretim mezunu olup Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilen Makine Bakımcı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

8. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

9. Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1. Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online , İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden 02.04.2025- 07.04.2025 tarihleri arasında yapacaktır.

2. Kura çekim ile açık işgücü sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Adaylara ayrıca sözlü sınav yapılacaktır.

3. Belge teslim tarihi ve teslim yeri: Adaylar; Diploma veya Mesleki Yeterlilik belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi, Nüfus cüzdan fotokopisi, Engel Durumunu Bildirir Sağlık Kurulu Raporu ,e-devlet üzerinden alınacak ikamet bildirir belge ve adli sicil belgesini 09.04.2025 - 15.04.2025 tarihleri arasında TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğüne teslim edebilecektir.

4. Adayların belge kontrolü noter kura çekimi öncesinde yapılacak olup kurum web sitesinden (www.turasas.gov.tr) ilan edilecektir.

5. Noter kura çekimi 21.04.2025 günü saat 10.00 da TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü Lojman sahasında bulunan Lokalde yapılacaktır. Başvuran adaylar kuraya belirtilen tarih ve saatte izleyici olarak katılabilirler.

6.Asıl Listede yer alan adayların mülakat tarihi işverenin www.turasas.gov.tr

İnternet adresinde ilan edilecek olup,

" Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır."

7. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereği arşiv araştırması yapılacaktır.