İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği1' ve "İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi" aylık ve özlük haklan yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır,

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlan ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resim Gazele'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

PROFESÖR KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe.

2- YÖK Formalmda Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.

3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisi

4- İki adet Biyomctrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (c-Dcvlct çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur,)

6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktor a mezuniyet ve doçentlik belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi c-Dcvlct çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

8- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (c-Dcvlct çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınan belge)

9- Lisans/Lisan süstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için. Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin

aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlarda) çalıştığı kurumdan alacaktan onaylı hizmet belgesi.

11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve PDF formalmda 6 adet USB flash bellek.

12- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eş değerliği kabul edilen bir İngilizce Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 85) belirlen belge. (İngilizce bölümlere başvuracak olan Profesör kadroları için geçerlidir.)

DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1 - Başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe.

2- YÖK Fonnatında özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.

3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi,

4- İki adet Biyomelrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora ve doçentlik mezuniyet belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

ya da c-Dcvlct üzerinden alınan mezuniyet belgesi c-Dcvlct çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

8- Adli Sicil kaydı ve xAdli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınan belge)

9- Lisans/Lisansüslü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için. Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti.

10- I İcrhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacaklan onaylı hizmet belgesi.

11 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basık dosya ve PDF formalmda 4 adet USB flash bellek veya CD

12- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir İngilizce Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 85) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak olan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için geçerlidir.)

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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Başvurdukları Programı belirlen dilekçe.

2-Özgeçmiş (YÖKFormatında)

3-Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi

4-İki Adet Biyomelrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5-Ycrlcşim Yeri vc Adres Belgesi (c-Dcvlct çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6-Onaylı Lisans. Yüksek Lisans Mezuniyet ve Uzmanlık Doktora belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

7-Lisans transkript belgesinin okul onaylı aslı ya da fotokopisi.

8-ALES Sonuç Belgesi (ALES'den muaf olanlar için zorunlu değildir. Kontrol Kodu ve Doğrulama Kodu yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.)

9-ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

10- İngilizce Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerlilisi kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

11-Erkck adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

12-Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınan belge)

13-Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya

imzalı onaylı sureti.

14-SGK Hizmet Dökümü.

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi : 29.03.2025

Son Başvuru Tarihi : 12.04.2025

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 16.04.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 18.04.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 21.04.2025

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