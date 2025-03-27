Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 22 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bakanlığımız Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonları için, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 22 (yirmi iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2024 yılı KPSS B grubu P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan ve geçerlilik süresi devam eden puanın veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen, geçerlilik süresi devam eden YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre her bir pozisyon- için en yüksek puana sahip olan adaydan başlayarak ilan edilen boş pozisyon sayısının on (10) katı kadar adayın çağrılacağı sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacaktır. KPS5P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı.dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

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[.BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunü'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

cj (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin., bilgisayar ve teknoloji

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyia güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak, ğ) Göreve uygun tutum ve davranışlara sahip olmak,

h) Yoğun İş ortamında, grup içinde çalışma va paylaşım düşüncesini benimsemek,

i) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

i) Analitik düşünme yeteneği, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

B-ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1. Kıdemli Uzman Yazılıma (,Net) (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1.1. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumtarından mezun olmak

1.2. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında en az 7 (yedi) yıl tecrübe sahibi olmak,

1.3. .NET Teknolojileri (.NET Core, ASP.NET Care) ile uygulama geliştirmiş olmak,

1.4. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

1.5. Nesne tabanlı programlama ve tasarım kalıpları ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.6. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları

(Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak,

1.7. Web API ve Servisleri (SOAP, WCF, REST) oluşturma ve entegrasyonları konularında tecrübe sahibi oimak,

1.8. Web teknolojileri (HTML5, JavaScript, jQuery vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.9. JavaScript framework ve kütüphanelerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

1.10, Veri modellerine, veri tabanı tasarımı ve optimizasyohu konularında tecrübe sahibi olmak,

1.11. MSSQL veya PostgreSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

1.12, SQL dili hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.13. T-SQL veya PL/PGSQL dilleri hakkında bilgi sahibi Olmak,

İ.14. NoSQL veri tabanı hakkında bilgi sahibi olmak,

1.15. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GİT vb.) kullanmış olmak,

1.16. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

1.17. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

1.18. Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

1.19. Kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

1.20. ORM araçlarından (NHİbernate, Entity Framework, Entity Framework Core vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.21. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

a) Konteyner mimarisi, Docker ve Kubernetes konusunda bilgi sahibi olmak,

b) Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

c) AGILE ve SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

2. Kidernli Uzman Yazılımcı (Java) (Tam zamanlı, aylık brüt Sözleşme ücret tavanının 4 katma kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

2.1. Genel şartlar (b[ bendindeki yükseköğretim konumlarından mezun olmak

2.2. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında en az 7 (yedi) yıl tecrübe sahibi olmak,

2.3. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,

2.4. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, vb.) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.5. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.6. Nesne tabanlı programlama ve tasarım kalıpları ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.7. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları

(Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak,

2.#. Web API ve Servisleri (SOAP, WCF, REST) oluşturma ve entegrasyonları konularında tecrübe sahibi olmak,

2.9. Web teknolojileri (HWL5, JavaScript, jQuery Vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.10. JavaScript framework ve kütüphanelerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

2.11. Veri modelleme, veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,

2.12. MSSQLveya PostgreSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

2.13, SQL dili hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.14, T-SQLveya PL/PGSQL dilleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.15. NoSQ,L veri tabanı hakkında bilgi sahibi olmak,

2.16. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GİT vb.) kullanmış olmak,

2.17. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

2.18. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

2.19. Yüksek performanslı ölçekienebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

2.2D. Kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

2,21, Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

a) Konteyner mimarisi, Docker ve Kubernetes konusunda bilgi sahibi olmak,

b) Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi.olmak,

c) AGILE ve SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

S. Kıdemli Uzman Yardımcı (.Net) (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

3.1. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak

3.2. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,

3.3, .NET Teknolojileri (.NET Core, ASP.NET Core, vb.) ile uygulama geliştirmiş olmak,

3.4. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.5. Nesne tabanlı programlama ve tasarım kalıpları ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.6. Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.7. jQuery, AngularJS/React, NodeJS konularından en az birinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

3.8. Web API ve Servisleri (SOAP, WCF, REST) oluşturma ve entegrasyonları konularında tecrübe sahibi olmak,

3.9. Web teknolojileri (HTML5, JavaScript, jQuery vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.10. JavaScript framework ve kütüphanelerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

3.11. Veri modelleme, veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,

3.12. MSSQL veya PostgreSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

3.13. SQL dili hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.14. T-SQLveya PL/PGSQL dilleri hakkında bilgi sahibi olmak,

3.15. NoSQL veri tabanı hakkında bilgi sahibi olmak,

3.16. Versiyon kontrol sistemlerini (TFS, GİT vb.) kullanmış olmak,

3.17. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

3.18. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

3.19. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

a) Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

b) ORM araçlarından (NHibernate, Entity Framework, Entity Framework Core vb.) en a! birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak.

4. Uzman Yazılımcı (.Net) (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

4.1, Genel şartlar (c) bendindeki yükseköğretim kurulularından mezun olmak

4.2, Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

4.3. .NETTeknolojileri (.NET Core, ASP.NET Core) ile uygulama geliştirmiş olmak,

4.4. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

4.5. Nesne tabanlı programlama ve tasarım kalıpları ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.6. jQuery, AngularJS/React, NodeJS konularının en az birinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

4.7, Web API ve Servisleri (SOAP, WCF, REST) oluşturma ve entegrasyonları konularında tecrübe sahibi olmak,

4.8. Web teknolojileri (HTML5, JavaScript, jQuery vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.9, JavaScript framework ve kütüphanelerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

4.10. Veri modelleme, veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,

4.11. MSSQL veya PostgreSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

4.12. SQL dilli hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.13. T-$QLveya PL/PG5QL diileri hakkında bilgi sahibi olmak,

4.14. Versiyon kontrol sistemlerini (TFS, GİT vb.) kullanmış olmak,

4.15. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazdım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak. Tercihen;

a) NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

b) Uygulama performansı kapsamında önbellek sistemlerini kullanma hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Kodlama standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak.

5. Uzman Yazılımcı (Java) (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katina kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 4 (dört) kişi Sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

5,1, Genel şartlar (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

5.2. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullamcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde vasılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

5.3, J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,

5.4. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, vb.) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.5. Nesne tabanlı programlama ye tasarım kalıpları ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.6. Web API ve Servisleri (SOAP, WCF, REST) oluşturma ve entegrasyonları konularında tecrübe sahibi olmak,

5.7. Web teknolojileri (HTML5, JavaScript, jOuery vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.8. JavaScript framework ve kütüphanelerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

5.9, MSSQL, Pos-tgreSCİL gibi ilişkisel veri tabanlarının kullanımı konularında tecrübe sahibi olmak,

5.10, SQL dilli hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.11, T-SQLveya PL/PGSQL dilleri hakkında bilgi sahibi olmak,

5.12. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GİT vb.) kullanmış olmak,

5.13, Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak. Tercihen;

a) NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

b) Uygulama performansı kapsamında ön bellek sistemlerini kullarıma hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Kodlama standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak.

6. Uzman İş Analisti (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

6,1. Genel şartlar (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

6.2. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım, yazılım tasarımı ve konularında en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

6.3. UML, yazılım geliştirme süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6.4, ilişkisel veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6.5. İhtiyaçlar doğrultusunda kullanıcı gereksinimlerinin ve İş süreçlerinin analiz dokümanlarını hazırlamak,

6.6. İş akış şemaları hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımlar (MS Visio, Smartdraw vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6.7, Balsamic;, Figmaya da muadili araçlar kullanarak mockup çizimi yapmış olmak,

6.8. Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında deneyim sahibi olmak,

6.9. Proje yönetimi araçlarından (TFS, Jira, MS Project vb.} en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6.10. Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip ofrnak,

6.11. Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetti olmak.

Tercihen;

a) Proje yönetimi uzmanlığı konusunda eğitim almış olmak.

7. Kıdemli Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

7.1. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

7.2. LAM, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi otmak,

7.3. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, TCPDump, Netcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7,4. Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyönları konusunda bilgi sahibi olmak, 7,5, Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7.6. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konularında bilgi sahibi olmak,

7.7. Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik duvarlarından en az ikisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7.8. Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Proxy, SSL Visibility, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, Sandbox, Honeypot, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7.9. Secure Web Gateway yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

7.10. WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı) hakkında ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7.11. Güncel saldın türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

7.12. Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak.

Tercihen;

a) Checkpoint CCSE, Fortinet Certified Solution Specialist, Palo Alto PCNSE sertifikalarına sahip olmak, b) Cisco CCNP/CCNP-EI sertifikasına sahip olmak,

c) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

d) OSCP,GIAC Penetration tester (GPEN), CompTIASecurity+, eCPPTv2 veya benzeri offensive security sertifikalarından birine sahip olmak,

e) CEH sertifikasına sahip olmak.

8. Kıdemli Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katma kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

S.l. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarindan mezun olmak.

8.2. Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Epcsta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8.3. FKM, Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.4. LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

8.5. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen {Wireshark, TCPDump,. Netcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8.6. PAM (Privileged Access Management) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

8.7. Secure Web Gateway yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

8.8. Fortinet, Checkpoint, Palo Alto güvenlik duvarlarından en az ikisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8.9;. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

8.1Ö. Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,

8.11. TCP/IP ve OSI katmanları hakkında bilgi sahibi olmak,

8.12. HTTP, DHCP, SMTP, DNSgibi temel protokoller hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Cisco CCNA sertifikasına sahip olmak,

b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak, c) CEH sertifikasına sahip olmak.

9. Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

9.1. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

9.2. Zafiyet tarama araçlarını (Invicti, Nessus, Burp Suite vb.) ileri seviye kullanabiliyor olmak,

9.3. Unix, Linux ve Microsoft sun ucu işletim sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

9.4. Yazılım güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak,

9.5. Veri tabanı sistemleri güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak, (DAM, DFW)

9.6. Veri Kaybı Önleme Yazılımı (DIP) ve veri sınıflandırma ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

9.7. Güncel zafiyetlere ve saldırı türlerine hakim olmak,

9.8. Antivirüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR konusunda bilgi sahibi olmak,

9.9. Merkezi iz kaydı (log) ve SİEM yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

9.10. Adli Bilişim alanında bilgisayar veya bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlarla ilgili olay yerinin analiz edilmesi, verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, varsa eğer suç ile ilgili gerekli ilişkilendirmeler yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama neticesinde adli makamlara sunulmasını sağlamak konusunda tecrübe sahibi olmak,

9.11. ISO 27001, PCI DSS, COBIT, KVKK, İTİL GDPR konularında bilgi sahibi olmak,

9.12. MITRE ATT&CK Framework ve OWASP hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

9.13. Aktif ve pasif bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak,

9.14.: Zafiyet tarama, sisteme erişim, hak yükseltme, sistemlerde yatay hareket, erişimi koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularında bilgi sahibi olmak,

9.15. TCP/IP ve 031 katmanları hakkında bilgi sahibi olmak,

9.16. HTTP, DHCP, SMTP, DNSgibi temel protokoller hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) OSCP sertifikasına sahip olmak,

b) CEH sertifikasına sahip olmak,

c) GPEN sertifikasına sahip olmak,

d) ECSA/LPT (Ec-Colnci| Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester) sertifikasına sahip olmak,

e) GMON sertifikasına sahip olmak.

10.Kıdemli Network Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

10,1, Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

10.2, Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.IX ağ teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

103. Omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10.4. Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10.5. Kablosuz ağ teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

10.6. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konularında bilgi sahibi olmak,

10.7. Ağ cihazlarında güvenlik, sıkıiaştırma, log inceleme vb. işlemlerde sorun çözümleme ve giderme (troubleshooting) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10.8. LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

10.5. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, TCPDump, Netcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10.10. SNMP, NetFlow, sFlow protokoller ve PRTG, Zabbix, Nagios gibi ağ izleme ve performans yönetimi yazılımları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10.11. Load Balancer (F5, Citrix NetScalervb.) yönetimi konularında iyi derecede bilgi:sahibi olmak,

10.12.- HTTP, DHCP, SMTP, DNS gibi temel protokoller hakkında bilgi sahibi olmak,

10.13. RADIUS, TACACS+, 802.IX kimlik doğrulama mekanizmalarına hakim olmak,

10.14. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

Tercihen;

a) CCNPveya HCIP sertifikasına sahip olmak.

ll.Kıdemli Sistem Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli: olarak istihdam edilecektir.

11.1, Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim burumlarından mezun olmak,

11.2. Ubuntu, Centos ve Windows Server sunucu yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

11.3. Web uygulamaları (JAVA, .Net vb.) performans analizi, hata analizi, yedekli sistem tasarımı ve kurulumu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11.4. Windows sunucu işletim sistemlerinin yönetimi konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

11.5. Microsoft Windows Server 2019, 2022 kurulum bakım izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahip olmak,

11.6. Ubuntu, Centos işletim sistemleri kurulum bakım izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahip olmak,

11.7. Yeni nesil uygulama çalıştırma ortamı CONTAINER teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

11.8. Kubernetes, Docker kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

11.9. Shell Scripting kodlama konularına hakim oimak,

11.10. Glassfish, kayara Web Server, Nginx, Apache ve Microsoft IIS yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi oimak,

ll.il. Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11.12. LVM oluşturmak, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilmek, disk genişletme ve daraltma İşlemlerini uygulama konusunda tecrübeli olmak,

11.13. VMware, Hyper-V veya RHEV sanallaştırma platformlarından birinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11.14. Sunucu, storage, sistem donanımları ve sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak,

11,15. Sistem topolojileri ve sistem mimarileri ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olmak,

11.16. Ağ ve sunucu güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

11.17. Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak (Zabbix, Prometheus vb.),

11.18. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

Tercihen;

a) RHCSA, LFCSveya LPIC-1 sertifikasına sahip olmak,

b) CKA, CKAD veya CKS sertifikasına sahip olmak.

12.Kıdemli Sistem Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir,

12.1. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kürumlarından mezun olmak,

12.2. E-Posta sunucu yönetimi (Microsoft Exchange Server) konfigürasyon ve sorun giderme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübeye sahip olmak,

12.3. Domain Yönetimi (DC, Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, Domain Hardening vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12.4. Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum, konfigürasyon ve yönetiminde tecrübeli olmak,

12.5, Microsoft IİS yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12.6, E-Mail Gateway, 5PF, DKİM, DMARC konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12.7. Microsoft Windows Server 2019, 2022 kurulum bakım izleme ve yapılandırma konularında tecrübeli olmak,

12.8. PowerShell Scripting otomasyon konularında bilgi sahibi olmak,

12.9. Windows işletim sistemi barındıran fiziksel veya sanal ortamlarda sorun çözme, performans artırımı, güvenlik sıkılaştırma, log inceleme vb. işlemlerde sorun çözümleme ve giderme (troubleshooting) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12.M. Sunucu, storage, sistem donanımları: ve sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak,

12.11. Veri Merkezinde konumlandırılacak, bilişim (Sunucu, Disk ünitesi, SAN switch vb.) ve altyapı ürünleri (kabinet, iklimlendirme, yangın algılama ve söndürme, enerji vb.) konusunda kurulum, yönetim ve dizayn etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12.12, Sistem topolojileri ve sistem mimarileri ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olmak,

12.13, Ağ ve sunucu güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

12.14. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahibi olmak.

13.Kıdemli Yedekleme ve Sanallaştırma Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar}

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

13.1. Gene! şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarıhdan mezun olmak,

13.2. Sunucu Sanallaştırma teknolojilerinde Vmware, Hyper-V veya RHEV sanallaştırma platformlarından birinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13.3. Fizikse! Sunucu donanımları ve konfigürasyonları {Disk, Ethernet, UBA, RAID) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13.4. Kurumsal ölçekte yedekleme ve replikasyon çözümlerinde bilgi ve uygulama tecrübesine sahip olmak,

13.5. Microsoft Windows Server 2019, 2022 kurulum bakım izleme ve yapılandırma konularında tecrübeli olmak,

13.6. Yedekleme yönetimi kapsamındaki tüm işlemlerde, sorun çözümleme ve giderme (troubleshooting) konusunda tecrübe sahibi olmak,

13.7. Büyük ölçekli sanal sunucu altyapıların kurulumu, yönetimi ve sorun giderme süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

13.8. Büyük ölçekli disk sistemleri ve veri depolama sistemlerinin (Storage Area Network - SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetimi konusunda tecrübeli otmak,

13.9. Veri Merkezinde konumlandırılacak, bilişim (Sunucu, Disk ünitesi, SAN switch vb,) ve altyapı ürünleri (kabinet, ikiimlendirme, yangın algılama ve söndürme, enerji vb.) konusunda kurulum, yönetim ve dizayn etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13.10. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13.11. Teknikşartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

Tercihen;

a) VCP sertifikasına sahip olmak,

b) VMCE sertifikasına sahip olmak.

14.Sistem Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

14.1. Genel şartlar (c) bendindeki yükseköğretim kürumlarından mezun olmak,

14.2. E-Posta sunucu yönetimi (Microsoft Exchange Server) konfigiirasyon ve sorun giderme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübeli olmak,

14.3. Domain Yönetimi (DC, Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, Domain Hardening vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14,4, E-Mail Gateway, SPF, DKİM konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

145. PowerShell Scripting otomasyon konulannda: bilgi sahibi olmak,

14.6. Yedekleme ve Replikasyon teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14.7. Fiziksel Sunucu donanımları ve konfigürasyonları {Disk, Ethernet, HBA, RAID) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14.8. Windows sunucu işletim sistemlerinin yönetimi konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak, 14.9. Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum, konfigürasyon ve yönetiminde tecrübeli olmak,

14.10, Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekiiliği senaryolar! ve süreçleri hakkında tecrübeli olmak,

14.11. Windows işletim sistemi barındıran fiziksel veya sanal ortamlarda sorun çözme, performans artırımı, güvenlik sıkılaştırma, log inceleme vb. işlemlerde sorun çözümleme ve giderme (troubleshooting} konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14.12. Ağ ve sunucu güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

14,13. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Adaylar başvurularını, 28 Mart 2025-11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://iseaiimkariYerkapisi.cbiko.goV.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır,

Adaylar III, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen alanlara istenilen formatta yükleyecektir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen yapılan ve bu. duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.

Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabilecektir.

III.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1- Adayların kimlik, fotoğraf ve adres bilgisi, lisans mezuniyet bilgisi, varsa 2024-KPSS Lisans KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı olmayan adayların puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.) ile İngilizce dilinde YDS puanı veya bu dilde ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerhkieri"ne göre kabul edilen diğer sınav puanı (Beige üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise S yıl süreyle geçertidir. Geçerli yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır} olarak değerlendirilecektir.), askerlik durum bilgisi ve adli sicil, kaydı bilgisi, (Bu bilgiler, e-Devlet üzerinden temin edilebilir, Adayların istenilen bilgilerinin başvuru ekranında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.}

2' https://www.sa nayi,gov.tr/assets/doc/ozgecmis.doc linki üzerinden indirilerek doldurulacak fotoğraflı özgeçmiş,

3- SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge) ve Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler, (Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Buna göre; Özel sektörde çalışılan süreler için. e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü, kamu kuramlarında çalışılan süreler için bilişim personeli olarak çalıştığını ve sürelerini belirtecek şekilde ilgili kurumlardan alınacak belge aranacaktır. Çalışma sürelerini gösteren

belgelerin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katıhm/sınav sertifikası vb.)

5- Özel Şartlarda belirtilen sertifikalara İlişkin belge/belgeler,

6- Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi.

İV. BAŞVURULARA DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı di! puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin duyuru Bakanlığımız internet sitesinde de ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma yapabilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi ne başvurabilecektir. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

V.SINAV1N ŞEKLİ, KONULARI, YERİ, TARİHİ VE BAŞARI SIRALAMASI

Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.

Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (T.C, Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) yanlarında bulunduracaktır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Yukarıda belirtilenler dışında, başka bir belge kimlik belgesi oiarak kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınava ilişkin bilgilerini ve sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan, adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde, değişiklik yapılabilecektir.

Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarı sıralaması sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından en yüksek puandan başlayarak puan sırası ve ilan edilen pozisyon sayısına göre belirlenecektir.

Asil ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanlar! eşit olması halinde, sırasıyla KPSS puanı daha yüksek olana, YDS puanı daha yüksek olana, alanında iş tecrübesi daha fazla olan adaya öncelik tanınacaktır,

VI. SİMAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden, itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Bilgi işlem Dairesi Başkanlığıma yapılacaktır, itirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

VH.YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA

Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday, asil olarak ilan edilecektir. Asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilebilecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Asil olarak ilan edilen adayların başvuru aşamasında beyan ettikleri adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç S (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adayların, tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve atamaya esas istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Mücbir sebeplerle süresinde göreve başiayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.-

Asii olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip alım duyurusuna kadar her bit pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili sözlü sınav puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Asi! adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye, esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

VIII.UCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4' üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir,

«.DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş oldukları belgelerin asıllarını idareye sunmak zorundadır.

Başvuru, sınav ve yerleştirirle sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Sınav ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

X.İLETİŞİM

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Adres: Mustafa Kema! Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km) 2151. Cadde

No:154/A 06530 Çankaya/AN KARA

E-posta: [email protected]

Telefon: 0 312 201 5152

Faks: 0 312 219 63 97

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