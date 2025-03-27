Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

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Duyuru Başlama Tarihi: 27 Mart 2025

Son Başvuru Tarihi: 11 Nisan 2025

Ön Değerlendirme Tarihi: 16 Nisan 2025

Giriş Sınav Tarihi: 21 Nisan 2025

Sonuç Açıklama Tarihi: 25 Nisan 2025

Kadro Derecesi: -

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar:

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

2. Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik ve Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik bölümlerinden birinden Yüksek lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmistir:

Başvuruda İstenen Belgeler:

1, Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. 1 adet fotoğraf,

3. Kimlik Belgesi,

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası KuruTca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Öğrenci Belgesi.

6. Lisans Transkript Belgesi,

7. Yükseklisans ve Doktora Transcript belgeleri

7. ALES belgesi (en az 70 puan),

8, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 70 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığım gösterir belge,

9, Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru Yeri:

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Notlar:

I. Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda ve yükseköğretim kurumlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (belgelendirmek kaydıyla) ALES Belgesi şartı aranmaz ve 70 puan olarak hesaplanır.

2. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

3. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçlan Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/tr/lrakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır.

4. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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