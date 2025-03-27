Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kadir Has Üniversitesi, Öğretim Elemanı, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 11 nisan 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 27 Mart 2025 04:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 03:53
Yazdır
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Duyuru Başlama Tarihi: 27 Mart 2025

Son Başvuru Tarihi: 11 Nisan 2025

Ön Değerlendirme Tarihi: 16 Nisan 2025

Giriş Sınav Tarihi: 21 Nisan 2025

Sonuç Açıklama Tarihi: 25 Nisan 2025

Kadro Derecesi: -

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar:

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

2. Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik ve Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik bölümlerinden birinden Yüksek lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmistir:

Başvuruda İstenen Belgeler:

1, Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. 1 adet fotoğraf,

3. Kimlik Belgesi,

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası KuruTca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Öğrenci Belgesi.

6. Lisans Transkript Belgesi,

7. Yükseklisans ve Doktora Transcript belgeleri

7. ALES belgesi (en az 70 puan),

8, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 70 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığım gösterir belge,

9, Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru Yeri:

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Notlar:

I. Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda ve yükseköğretim kurumlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (belgelendirmek kaydıyla) ALES Belgesi şartı aranmaz ve 70 puan olarak hesaplanır.

2. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

3. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçlan Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/tr/lrakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır.

4. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3474/1-1

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak
Ceylanpınar Belediyesi 2 sözleşmeli personel alacak

Ceylanpınar Belediyesi 2 sözleşmeli personel alacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Geçici 306 Geçici İşçi Alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Geçici 306 Geçici İşçi Alacak