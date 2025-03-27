Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELE ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi'1 ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" ın 8 inci maddesi uyarınca 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

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Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

1) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurlun Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşıyor olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılun mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğilim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesi nin (B) bendi ya da 399 sayıl ı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden cn az ikisini bildiğini belgelemek.

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyüle Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük haklan ve diğer kuralları kabul etmek.

2) ÖZEL ŞARTLAR

Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net):1 Kişi - Tanı Zamanlı - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar

1. Genel Şartlar başlığının (b) veya (e) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olmak.

2. Asp.NET MVC ve diğer Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ürünlerinde en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak (C#, Entity Framework, WCF, LinQ, v.b.)

3. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konulannda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. PostgreSQL ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

5. SOAP ve RF.STfül API geliştirme ve entegrasyonu konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6. Vııe.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

7. Ajax, jQuery, JavaScript, TypeScript, CSS3 ve HTML5 gibi web teknoloj ilerine hakim ve deneyimli olmak,

8. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, güvenli yazılım geliştirme ve yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak,

9. Geniş ölçekli, çok katmanlı web tabanlı uygulamalar geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

10. Veritabanı oluşturma, yönetme ve veri tabanı prosedürleri konusunda deneyim sahibi olmak.

11. Git veya SVN gibi versiyon kontrol sistemlerini aktifolarak kullanmış olmak,

12. Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü, hizmet odaklı olmak.

Tercihen;

1. Güvenli yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak

2. ISO 22301 iş Sürekliliği ve ISO 31000 Risk Yönetimi konusunda tecrübeli olmak

3. ISO 27001 İç Tetkik konusunda tecrübeli olmak

4. Microsoft Azure yazılma geliştirme konusunda tecrübeli olmak

Yazılım Geliştirme Uzmanı (PUP);1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar

1. Genel Şartlar başlığının (b) veya (c) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olmalı.

2. PHP ile yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak ve bunu belgeleyebilmek,

3. Laravel framework kullanarak en az bir yazılım projesini geliştirmiş, uygulamaya almış ve son kullanıcılara teknik destek sağlamış olmak,

4. ReacÜS konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

5. Ajax, jQuery, JavaScript, TypeScript, CSS3 ve HTML5 gibi web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

6. SOAP ve RESTful API geliştirme ve entegrasyonu konusunda hilgi ve deneyim sahibi olmak,

7. PostgreSQL ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

8. Nesne Yönelimli Programlama (OOP) prensipleri konusunda deneyimli olmak,

9. Geniş ölçekli, çok katmanlı wcb tabanlı uygulamalar geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

II). Veritabanı oluşturma, yönelme ve veri tabanı prosedürleri konusunda deneyim sahibi olmak,

11. Git veya SVN gibi versiyon kontrol sistemlerini aktifolarak kullanmış olmak,

12. Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, talanı çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü, hizmet odaklı olmak.

Tercihen;

1. ReactJS ile proje geliştirmiş olmak

2. Güvenli yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak

3. ISO 22301 İş Sürekliliği ve ISO 31000 Risk Yönetimi konusunda tecrübeli olmak

3) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ ve İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Şekli ve Tarihi:

a) Adaylar başvurulanın e-Devlet Kapısı üzerinden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden 27.03.2025 - 14.04.2025 tarihleri arasında yapacaklardır.

b) Bu duyumda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Adaylar yalnızca bir sözleşmeli pozisyona başvurabileceklerdir.

Başvuru İçin istenen Belgeler:

I) Detaylı özgeçmiş.

2) Mezuniyet bilgisi e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak gelmeyen adaylar mezuniyet belgelerini (varsa denklik belgeleri) pdf formatında manuel olarak yükleyeceklerdir.

3) Genel Şartlar başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge. (.Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü (c-Dcvlct kapısı üzerinden karekodlu belge alınması gerekmektedir.), kamu kuramlarında çalışanlar için HİTAP hizmet dökümü veya çalıştıkları kuramdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge).

4) Genel Şartlar başlığının (d) maddesinde belirtilen en az 2 (iki) güncel programlama dilini bildiğini gösterir belgeler. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kuramlarından alman sertifikalar kabul edilir).

5) Varsa İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. (c-Dcvlct Kapısı sisteminde YDS puanı eksik ya da hatalı olan veya denkliği olan adayların belgelerini manuel olarak yüklemesi gerekmektedir).

6) İsteğe bağlı olarak bilgi ve deneyimi gösterir sertifikalar (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır) ile bilgi ve deneyimi gösteren belgeler. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda şartları sağlayan ve usulüne uygun başvuru yapan adaylardan, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmişi) ile son 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde oluz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yeksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanacaklardır,

b) KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

e) Başvuru sonuçları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinde (https://hacibavram.cdu.tr/pcrsoncl) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı işe alım platformu üzerinden görüntülenebilcccktir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

ç) Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sözlü/üygulamal ı sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.

5) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

a) Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü/uygulamalı sınava tabı tutulacak olup sınav konuları pozisyonlara uygun olarak "Özel Şartlar (Nitelikler)" bölümünde belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

b) Sözlü/uygulamalı sınav 30.04.2025 tarihinde Ankara İlacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde (Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır.

c) Adaylar, sınava katılacakları gün vc saate ilişkin bilgilerini Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinde (https://bacibayram.edu.tr/personel) yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı işe alım platformu üzerinden görüııtüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı birtebligat yapılmayacaktır.

ç) Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili oiarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

6) DEĞERLENDİRME

Adayın sınavda başarılı olması için sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alması şarttır. Sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyona göre sıralamalar asil ve yedek (asil sayısı kadar) olarak yapılır.

Sınav sonuçları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasından (https://hacibayram.edu.tr/personel) ve (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden bildirilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda başarılı

sayılan adaylar, haklarında yapılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucuna göre asil adaydan başlamak üzere sözleşme imzalamak üzere çağırılacaklardır.

7) SÖZLEŞME SERESİ VE ÜCRE T

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Aylık brüt sözleşme ücreti tavam, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

8) DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Asil adaylardan halikından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir. Üniversitemizin ilanda ve ilan tarihinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 0 312 546 01 00

E-Posta: [email protected]

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0(312) 546 (13 07 - 17

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