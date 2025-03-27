Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Geçici 306 Geçici İşçi Alacak

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE GEÇİCİ MEVSİMLİK İŞÇİ ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında İş-Kur üzerinden, Beko Loder Operatörü pozisyonunda 3, Forklift Operatörü pozisyonunda 6, İş Makineleri Operatörü pozisyonunda 12, Ekip-Çavuş pozisyonunda 23, Lastik Tamircisi pozisyonunda 2, Elektrikçi pozisyonunda 13, Kamera Güv.Sis. Operatörü pozisyonunda 4, Garson pozisyonunda 3, İnşaat Ustası pozisyonunda 8, Kasap/Kasap Yardımcısı pozisyonunda 6, Nalbant pozisyonunda 4, At Bakıcısı/Seyis pozisyonunda 7, Hayvan Bakıcısı pozisyonunda 4, Kahya-K.Yardımcısı pozisyonunda 34, Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 6, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) pozisyonunda 16, Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 8, Selektör Makinesi Operatörü pozisyonunda 12, Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası pozisyonunda 20, Marangoz pozisyonunda 4, Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı pozisyonunda 2, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 13, Traktör Bakım Onarımcısı pozisyonunda 24, İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 2, Center-Pivot/Zirai Sulamacı pozisyonunda 14, Sondaj İşçisi pozisyonunda 4, Ağır Araç Şoförü pozisyonunda 4, Otomotiv Elektrik Ustası pozisyonunda 10, Traktör Şoförü-Sürücü pozisyonunda 5, Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü pozisyonunda 9, Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü pozisyonunda 9, Tornacı pozisyonunda 4, Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı pozisyonunda 9 ve Arıcı pozisyonunda 2 olmak üzere toplamda 306 Geçici Mevsimlik İşçi alımı yapılacaktır.

A. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr)

üzerinden, 02-07 Nisan 2025tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

2. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

B. GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu sonuçlanması.

5. Kamu haklarından mahrum olmamak.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

10. Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

11. Kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınav ve diğer her türlü duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin iş akitleri ilan/kura çekimi/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

13. Diğer hususlarda ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre hareket edilir.

14. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

15. 07.04.2025 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi teslim edilmesi

gerekmektedir.(Kamu Kurumları için alınacak olan belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekmekte olup, E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da kabul edilecektir.)

16. Mülakatta başarılı sayılan adaylar, gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyetler, ağır ve tehlikeli her türlü iklim şartlarında, tozlu ve gürültülü işlerde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını Tam Teşekküllü Hastaneden son altı ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirerek, idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri de yapmayı kabul etmiş sayılır.

17. Sözlü/mülakat-uygulama sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

18. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar, süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere), atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar, göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılacaktır.

C. NOTER KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1. İŞ-KUR tarafından başvurusu kabul edilen adaylardan istenilen belgeler evrak inceleme komisyonu tarafından incelendikten sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler Noter kura çekimine hak kazanacaklardır. (istenilen belgelerhttps://tigem.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır)

2. İŞ-KUR tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen ve evrak kontrolü yapıldıktan sonra şartları taşıdığı tespit edilen adaylar arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. (İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem uygulanacaktır).

3. İŞ-KUR tarafından bildirilen ve evrak kontrolü yapıldıktan sonra şartları taşıdığı tespit edilen adayların sayısının alınacak işçi sayısının 4 (dört) katını aşması durumunda adaylar noter kurasına tabi tutulacaktır. Noter kurası 06.05.2025 tarihinde saat 10:00 da Ankara Bulvarı TİGEM Sosyal Tesisleri 06560 Gazi Mahallesi-Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (https://tigem.gov.tr/) duyurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

4. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5. İŞ-KUR tarafından başvurusu kabul edilen adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar sadece Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (https://tigem.gov.tr/) ilan yoluyla yapılacaktır.

Ç. SÖZLÜ/MÜLAKAT UYGULAMA İŞLEMLERİ

1. Noter kurasıyla belirlenen "asil aday" listesinde yer alan adaylar, genel değerlendirme, mesleki göreve ilişkin bilgi ve becerileri, mesleki göreve ilişkin uygulama değerlendirmeye ilişkin Sözlü/mülakat-uygulama sınava sıra ile alınacaklardır.

2. Sözlü/mülakat-uygulama sınava katılacak adayların sınav öncesinde ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar(https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecektir.

3. Sözlü/mülakat-uygulama sınav yeri ve tarihleri (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4. Her aday için genel değerlendirme 25 puan, mesleki/göreve ilişkin bilgi ve beceri 45 puan ve mesleki/göreve ilişkin uygulama 30 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle Sözlü/mülakat-uygulama puanı belirlenecektir. Sözlü/mülakat-uygulama sınavında tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.

5. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

6. Sınav kurulunca, hesaplanan puanlar toplamının aritmetik ortalamasında 60 (altmış) ve üzeri puan alanlar başarılı kabul edilir. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda veya yeteri sayıda yedek aday belirlenecektir.

7. Yapılan Sözlü/mülakat-uygulama sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca kazanan ve ataması yapılan adaylara iadeli taahhütlü yazılı tebligat gönderilecektir.

D. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, Sözlü/mülakat-uygulama sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde imzalı dilekçe ile yazılı olarak Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç iadeli taahhütlü posta yoluyla itiraz sahibine bildirilecektir.

E. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1. Sözlü/mülakat-uygulama sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayların ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecektir.

2. Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv Araştırmasının neticelenmesine müteakiben göreve başlatılacaklardır.

3. İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle en çok üç aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

4. Göreve başlamaya asıl olarak hak kazanan, yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

İlanen duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA

Bilgi için irtibat telefonu : 0 (312) 417 84 70/Dahili/252-219

E posta adresi:https://tigem.gov.tr

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