Ankara Üniversitesi 270 sözleşmeli personel alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Üniversitemize Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2. 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak.

3. 2024 KPSS (B) grubu lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94 puan türlerinden en az 55 puan almış olmak. Eczacı pozisyonu için kpss puan şartı aranmamaktadır.

4. Tercih edilecek pozisyona ait genel ve özel şartları taşıyor olmak.

5. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

7. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

8. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla tüm pozisyonlar için; ilgili birimin amiri tarafından haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

9. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek olup birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

10. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Ayrıca, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş olması halinde bu ücret yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

11. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak).

12. Atanmaya hak kazanan adaylar hizmet sözleşmesinde bulunan ve görev yapacakları biriminde kendilerine tebliğ edilen görev yetki ve sorumlulukları yerine getireceklerdir. Yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.

13. Destek Personeli pozisyonuna atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfı kapsamına giren "hizmetli" kadrosuna ait görevlerin yerine getirilmesi amacıyla istihdam edilecektir.

14. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

II. ÖZEL ŞARTLAR

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 01-02

1. Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli bulunmamak. (Atamaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü devlet hastanesinden "Özel Güvenlik Görevlisi olur" ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu istenecektir.)

2. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

3. İlanda belirtilen kadrolara başvuru yapan adayların genel ve özel şartlarda belirtilen nitelikleri taşımaması veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak göreve başladıktan sonra bu nitelikleri kaybetmesi durumunda hizmet sözleşmesi feshedilecektir.

4. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar kurumun ihtiyaçları doğrultusunda Üniversitemizin tüm birimlerinde görevlendirilebilecektir.

Tekniker

1. Elektrik ve elektronik ekipmanların montaj, bağlantı, devreye alma işlerini yapacaktır.

2. Teknik resim, parça listesi, numune ve iş talimatlarına göre montaj işlerini yapacaktır.

3. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmayacaktır.

Sağlık teknikeri- 11

1. CAD-CAM Sistemleri ve Exocad (3D Modelleme) Sertifikalarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Eczacı

1. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 1 Sayılı Cetvelde Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Söz konusu kadro için yazılı sınav uygulanacaktır.

Programcı

1. Özgeçmiş (Fotoğraflı/Detaylı),

2. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (Üzerinde doğrulama kodu bulunan),

3. Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini bildiğini gösterir belge veya belgeler. (Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge (Transkript ve ders açılım belgesi) veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası).

4. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olup başvuru yapamayan adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ

1. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

2. Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden Ankara Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr platformundan başvuru yapabileceklerdir. (Posta, kargo vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

4. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir.

5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet Kapısından otomatik gelecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adayların diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak başvuru esnasında yüklemeleri gerekmektedir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1. Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asıl ve yedeklerin listesi (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

2. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonlar için 3 katı kadar yedek belirlenecektir.

3. Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup Eczacı ve Programcı pozisyonları hariç diğer pozisyonlar için herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.

4. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

5. İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (http://personeldb.ankara.edu.tr) yapılacak olup ilgililere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

V. ECZACI VE PROGRAMCI KADROLARI SINAV TARİH, YER VE SAATLERİ

Sözlü sınav ve yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sözlü/yazılı sınav mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

Eczacı kadrosu için;

1. Başvuru yapan tüm adaylar yazılı sınava katılacaktır.

2. Yazılı sınavın tarihi, saati ve yeri http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

3. Yazılı sınav sonucunda yüksek puandan başlayarak sıralama yapılacaktır.

4. Yazılı sınav sonucunda alınan yüksek başarı puanından başlayarak asıl aday sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Programcı kadrosu için;

1. İlan koşullarını sağlayan adaylardan KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 katına kadar aday sınava çağrılacak olup sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

2. Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asıl aday sayısının 3 katı kadar yedek belirlenecektir.

3. Programcı kadrolarına ait sözlü sınav tarihi, saati ve yeri http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

VI. ATAMA

1. Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

2. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca arşiv araştırması yapılacak olup atama bu işlemin sonucuna göre yapılacaktır.

3. Asıl kazanan adayın atanmak üzere başvuru yapmaması, işe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmemesi veya aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek kazanan adaylar sırası ile çağırılacaktır.

4. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

İletişim Bilgileri:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı,

Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi Birimi

Tel: 0 (312) 212 60 41 Dahili 2013-2059 veya 2039

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