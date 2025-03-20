İstanbul Teknik Üniversitesi 85 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2024 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlara ilan şartlarına uyan kişiler arasından KPSS puan sırasına göre toplanı 85 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.

c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

ç) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı özrü bulunmamak.

e) 657 sayılı Kanuncun 4/B maddesine eklenen "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı harekeletmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

f) 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunlan için 2024 KPSS P3 , Önlisans Mezunları için 2024 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinden 20.03.2025-03.04.2025 tarihleri aralığında İstanbul Teknik Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden, sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar sadece tek bir ünvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır,

1) Fotoğraflı Özgeçmiş Formu. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

2) Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

3) Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,

4) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz www.pdb.itu.cdu.tr wcb sayfasından temin edilebilecektir.)

5) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

6) Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi.

7) 2024 KPSS (B) sonuç belgesi,

8) Adli Sicil Kaydı, (E-Dev1et Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

9) SGK Barkodlu Hizmet Dökümü (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

10) Koruma ve Güvenlik Görevlisi başvuruları için Sağlık Kuruluşlarından(aile hekimliği, sağlık merkezi vb) boy/kilo durumu gösteren belge(Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

I I) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuranlar Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak .(S isteme yüklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

1) Adaylar tabloda belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup, İlanda belirlilen şartlan taşımayan belgeleri eksik olan adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

2) Başvurular incelendikten sonra, ilan şartlarıma uygun adaylar arasından KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve 3 katı kadar yedek adaylar belirlenecektir, 3)İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır,

BAŞVURU SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

1) Üniversitemiz tarafindan süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartlan taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlannı taşıyan adayların başvurulan kabul edilecektir. Başvuru şartlarını taşıyan kişiler arasından atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz ww.pdb.itu.edu.tr web adresi üzerinden KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.

3) Personel Daire Başkanlığı web adresinden (ww.pdb.itu.edu.tr) yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçları tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecek olup, yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

4) Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler w w.pdb.itu.cdu.tr sayfasında ilan edilecektir.

5) Atanmaya hak kazanan adayların feragat etmesi veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilmesi durumunda yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

6) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

7) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince yerleşmeye hak kazanıp müracaatta bulunan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna müteakip sözleşme imzalanacaktır,

8) Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarım kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Adaylar başvuru süreçleri ve durumu ile ilgili işlemleri kariyer kapısı üzerinden takip edebileceklerdir.

Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir, İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilanın hiçbir aşamasında ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Tüm duyurular www.pdb.itu.edu.tr sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

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