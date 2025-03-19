Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılı 2. dönem uzman erbaş alım ilanı
Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılı 2 dönem uzman erbaş alım ilanı. Son başvuru tarihi 28 mart 2025
Genel Hususlar
Uzman erbaş alımının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacağı belirtilmiştir
Başvuruların Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütüleceği ve çevrimiçi online başvuru yapılması gerektiği açıklanmıştır
Uzman Erbaşlık Hakkında Bilgi
Uzman erbaş, belirli bir ücret karşılığında Türk Silahlı Kuvvetlerinde sürekli görev yapan askeri personel statüsündedir
3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu çerçevesinde özlük, sosyal ve mali hakları düzenlenmektedir
Başvuru Süreci
Başvuru Şartları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 27 yaşını geçmemiş olmak, en az lise mezunu olmak, askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak gibi koşullar yer almaktadır
Başvuru Yöntemi e-Devlet üzerinden çevrimiçi başvuru yapılacak olup, posta veya şahsen başvurular kabul edilmeyecektir
Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar Eksik veya yanlış belge sunmak, başvuru şartlarını taşımamak gibi nedenler sıralanmıştır
Sınav Süreci
Sınav Ücreti 250 TL olarak belirlenmiştir
Sınav Aşamaları Evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, uygulamalı sınav, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır
Fiziki Yeterlilik Testi Mekik, şınav ve 400 metre koşu gibi testlerden geçmek gerekmektedir
Mülakat Aşaması Adayların genel görünüşü, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine uygunluğu değerlendirilir
Sonuçların Açıklanması ve Yerleştirme
Sonuçlar ve duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır
Asıl ve yedek aday listesi ilan edilecek, yerleştirme işlemleri başarı sıralamasına göre yapılacaktır
Ek Belgeler
Sağlık raporu, nitelik belgesi, boy ve kilo standartları, fiziki yeterlilik testi standartları gibi ek belgeler yer almaktadır
Bu özet, kılavuzun temel bilgilerini içermektedir Daha detaylı bilgi için ilgili belge incelenebilir