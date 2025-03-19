Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılı 2. dönem uzman erbaş alım ilanı

Genel Hususlar

Uzman erbaş alımının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacağı belirtilmiştir

Başvuruların Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütüleceği ve çevrimiçi online başvuru yapılması gerektiği açıklanmıştır

Uzman Erbaşlık Hakkında Bilgi

Uzman erbaş, belirli bir ücret karşılığında Türk Silahlı Kuvvetlerinde sürekli görev yapan askeri personel statüsündedir

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu çerçevesinde özlük, sosyal ve mali hakları düzenlenmektedir

Başvuru Süreci

Başvuru Şartları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 27 yaşını geçmemiş olmak, en az lise mezunu olmak, askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak gibi koşullar yer almaktadır

Başvuru Yöntemi e-Devlet üzerinden çevrimiçi başvuru yapılacak olup, posta veya şahsen başvurular kabul edilmeyecektir

Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar Eksik veya yanlış belge sunmak, başvuru şartlarını taşımamak gibi nedenler sıralanmıştır

Sınav Süreci

Sınav Ücreti 250 TL olarak belirlenmiştir

Sınav Aşamaları Evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, uygulamalı sınav, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır

Fiziki Yeterlilik Testi Mekik, şınav ve 400 metre koşu gibi testlerden geçmek gerekmektedir

Mülakat Aşaması Adayların genel görünüşü, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine uygunluğu değerlendirilir

Sonuçların Açıklanması ve Yerleştirme

Sonuçlar ve duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır

Asıl ve yedek aday listesi ilan edilecek, yerleştirme işlemleri başarı sıralamasına göre yapılacaktır

Ek Belgeler

Sağlık raporu, nitelik belgesi, boy ve kilo standartları, fiziki yeterlilik testi standartları gibi ek belgeler yer almaktadır

Bu özet, kılavuzun temel bilgilerini içermektedir Daha detaylı bilgi için ilgili belge incelenebilir

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