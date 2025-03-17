İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2 İşçi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

(İlan Yayım Tarihi: 17 Mart 2025)

A-Genel Hususlar

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine T.C kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sona erecektir.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir.

4) İŞKUR'un gönderdiği listedeki adaylardan aranan koşulları taşımadıkları tespit edilenler kura hakkını kaybedecektir.

5) İŞKUR'un gönderdiği listedeki adayların durumu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Komisyonu tarafından kontrol edildikten sonra kuraya girmeye hak kazanan adayların listesi (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici iş gücü talebine iş verence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

7) Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum Ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili iş gücü talebine başvurusu yapılır.

8) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunu geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptalini ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Alım Yapılacak Kadrolar için Genel Açıklamalar:

a) Üniversitemize şahsen gelerek veya posta / e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

c) Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

ç) Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla İstanbul'da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

d) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

e) Adayın, 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli olmadığını, hayvan alerjisi/fobisi ve saman/ot/ağaç talaşı vb. alerjisi olmadığını sağlık raporuyla belgelemesi gerekmektedir.

f) İlana başvurular, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm duyurular http://personel.iuc.edu.tr internet adresinden yapılacağı ve ayrıca herhangi yazılı/sözlü tebligat yapılmayacağı için adayların;

. Linki verilen internet sitemizi düzenli takip etmeleri,

. Başvuru ve atanma esnasında doğru, hatasız ve eksiksiz veri/bilgi/belge/beyan sunmaları,

. Sundukları belgelerin tamamının okunaklı olması, üzerinde silinti ve kazıntı olmaması,

. Başvurularını hatasız, eksiksiz ve süresi içinde tamamlamaları gerekmektedir.

. Yaptığı hatalı, eksik ve gecikmeli işlemlerde sorumluluk adaya aittir.

g) İlan şartlarına uygun olmayan, eksik, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanla yapılan başvurular ile atama esnasında istenilen belgelerin asıllarını teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilecektir.

h) Yanlış, yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların ataması yapılmış ise iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ı) Atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgelerin tesliminden sonra arşiv araştırmasına müteakip Rektörlüğümüzce atama işlemi yapılacak olup istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, işe başlamayan, atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayan, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların yerine; atanma şartlarını taşıyan yedeklerin atamaları yedek listedeki sırayla internet sitemizden ilan edilerek yapılacaktır.

i) Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi durumunda, "Feragat Dilekçesi" doldurarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim edecektir.

j) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

k) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

l) Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.

B) Özel Hususlar:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

4. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

6. Hali hazırda İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa personeli olmamak.

7. Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir ön lisans veya lisans örgün eğitim programlarında kaydı bulunmamak.

8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

9. Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

NANOTEKNOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ HAYVAN BAKICISI (1 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

. En az ilkokul mezunu olmak.

. *

. Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

. Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

. Deney hayvanları (fare, sıçan, tavşan, vb.) alerjisi/fobisi bulunmamak.

. Hayvan bakımına engel olacak fiziksel rahatsızlığı bulunmamak.

. Hayvan altlığı olarak kullanılan ağaç talaşı alerjisi bulunmamak.

VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HAYVAN HASTANESİ HAYVAN BAKICISI (1 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

. En az ilkokul mezunu olmak

. *

. Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

. Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

. Büyükbaş/Küçükbaş Hayvan bakımına engel olacak fiziksel rahatsızlığı bulunmamak.

. Herhangi bir hayvan fobisi/alerjisi bulunmamak.

. Büyükbaş/Küçükbaş Hayvancılık alanında Eğim Sertifikasına sahip olanlar tercih edilecektir.

* 16 Ocak 2025 tarihli, 32784 sayılı Resmi Gazete'de ve İŞKUR sayfasında yayımlanan Sürekli İşçi alım ilanımız hakkında Rektörlüğümüz aleyhine İstanbul 14. İdare Mahkemesinde açılan davada Mahkemenin 29.01.2025 tarihli E:2025/107 sayılı "16 Ocak 2025 tarihli personel alım ilanımızdaki '30 yaşını doldurmamış olmak' şartına ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına" kararı gereğince personel alım iptal ilanımız 7 Şubat 2025 tarihli, 32806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

KURA USULÜ ADAY LİSTELERİN BELİRLENMESİ

. Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bildirilen başvurular arasından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince, istihdam edilecek açık iş sayısının 4 (Dört) katı aday asıl, 4 (Dört) katı aday yedek olarak noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. Kura çekimi sonucunda belirlenen asil adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Komisyonu tarafından kontrol edilen ve ilanda belirtilen tüm koşulları sağlayan aday sayısı talep edilen işgücü sayısının 4 katını geçmeyen pozisyonlar için noter kurası çekilmeyecektir.

KURA TARİHİ VE YERİ

. Noter kurası çekilmesi halinde kuraya katılacak olanların isim listesi 04/04/2025 tarihinde (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacaktır.

. Noter huzurunda kura çekimi 08/04/2025 tarihinde saat 10.00'da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Ek Bina Konferans Salonunda (Üniversite Mah. Üniversite Cad. No: 7 Avcılar-İstanbul) yapılacaktır.

. Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacaktır.

. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.

MÜLAKAT İŞLEMLERİ:

Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile mülakat yeri ve tarihi Üniversitemiz internet sayfasından (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) ilan edilecektir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. İşe başlamayanlar, 4857 sayılı İş Kanununda belirlenen deneme süresi içerisinde; işten ayrılanlar, görevde başarısız olanların ve gerekli şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

✓ Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

✓ 2 Adet Vesikalık fotoğraf.

✓ Adli Sicil Belgesi

✓ SGK'dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge.

✓ Askerlik durum belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir)

✓ Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi

✓ Sağlık Kurulu Raporu (Kamu Hastanelerinden en az 5 Hekim onaylı, 1 Hekim Psikiyatrı Uzmanı olmalıdır. Ayrıca hayvan alerjisi/fobisi ile saman/ot/ağaç talaşı vb. alerjisi olmadığını belgelendirmesi veya raporun sonuç kısmında hayvan bakıcısı olarak çalışıp çalışamayacağı belirtilmelidir.)

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