Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

. Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak.

. İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak.

. Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

. Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak.

. Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak.

. Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

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(*) Doçentliğini Uluslararası İlişkiler Alanında ya da bölümün açtığı pozisyona uygun bir alanda almış olmak. Uyuşmazlık çözümü, devletler arası barış ve savaş, devletler arası ilişkiler alanlarında uzmanlaşmış olmak. İlanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda aşağıda listelenen kriterlere uygun olarak yaptığı uluslararası yayınlarla ve bu yayınlara yapılan atıflarla aşağıda belirtilen puanlama sistemine göre en az 120 asgari akademik başarı puanına sahip olmalıdır. Bunun en az 50 puanı doçentlik sonrası yayınlanmış uluslararası yayınlarla edinilmiş olmalıdır.

. SSCI, SCI/SCI genişletilmiş ve/veya AHCI kapsamındaki uluslararası dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayınlanmış makale: 10 puan

. Seçkin uluslararası yayınevlerinden yayınlanmış derleme olmayan kitap: 20 puan. En fazla iki kitap puanlamaya dahil edilebilir.

. Atıflar: Yayınlarına Web of Science veya SCOPUS endeksinde yapılan atıflar:

o 40-80 arası atıf: 10 puan

o 80 üzeri atıf: 20 puan

ÖĞRETİM TECRÜBESİ: Son yedi yıl içerisinde, bir yüksek öğrenim kurumunda ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı İngilizce ders verme tecrübesi olmak. Yine son yedi yıl içerisinde ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda yazılmış en az iki yüksek lisans tezi veya bir doktora tezinin danışmanlığını yapmış olmak. İngilizce ders verme tecrübesi olmayan ve anadili İngilizce olmayan adaylar TOEFL sınavında SPEAKING bölümünde en az 25 puan ile İngilizce ders verme kapasitesini belgeleyebilirler.

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