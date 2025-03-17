Şırnak Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLANI

-2025/1-

Üniversitemizin Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' ın Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli (4/B) Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (Temizlik) ve Teknisyen alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır.

1- 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

3- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmalıdır.

6- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup kendileri ile sözleşme yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

7- 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans mezunları için KPSS (B) grubu 2024 KPSS P3 puanı, önlisans mezunları için KPSS (B) grubu 2024 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu 2024 KPSS P94 puanına sahip olmak.

8- Destek Personeli kadrosuna (Temizlik) başvuracak adaylar için aranan şartlar ile yapılacak iş ve görevler;

8.1. Kapalı mekanların ana girişleri dahil olmak üzere; sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.

8.2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.

8.3. Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.

8.4. Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.

8.5. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.

8.6. Aynaları ve muslukları ve pencere camlarını silmek.

8.7. Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.

8.8. Tuvaletleri temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak.

8.9. Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.

8.10. Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.

8.11. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.

8.12. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

8.13. Görevlendirildikleri birimler ile ortak alanlarda yapılacak görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Üniversitemizde temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere istihdam edilecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan görevini yapmasına engel olabilecek şekilde Solunum Sistemi Rahatsızlıkları, Cilt Rahatsızlıkları ve Ortopedik Rahatsızlıkları bulunmadığını içeren Sağlık Raporu istenecektir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

2. İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

3. İlan edilen Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (Temizlik) ve Teknisyen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

5. Asil veya yedek adayın atama sırası geldiğinde atanma hakkından feragat etmesi durumunda 'Feragat Dilekçesi' vermesi zorunludur.

6. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

7. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

8. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

9. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihinden önce sahip olmak. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan (düzenleme/tanzim tarihi/eğitim tarihi) belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.

10. Adayların puanları eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir.

11. Destek personeli, Üniversitemizin farklı birimlerinde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

12. Destek personeli, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürüteceklerdir.

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

14. Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

15. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

16. Atamaya hak kazanıp göreve başlatılan personelin dört yıl süreyle herhangi bir sebeple kurumlararası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından başvuru yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

17. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

18. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

19. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden "Şırnak Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformu üzerinden 17 Mart-02 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2- Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Bilgi için: 04862164008

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.)

2- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeler, http://www.sirnak.edu.trwww.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

2. KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet notu yüksek olana, bunların da eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 17/03/2025

Son Başvuru Tarihi : 02/04/2025

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 11/04/2025

Sonuçlara İtiraz Tarihi : 11-18/04/2025

Nihai Sonuçların Açıklama Tarihi : 25/04/2025

Sonuçların İlan edileceği Adres : www.sirnak.edu.tr ve

www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Üniversite başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma ve ilanın tamamını veya bir kısmını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer.

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