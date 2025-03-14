Türkiye Sağlık Enstitüleri 2 İşçi Alacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri 2 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 21 mart 2025
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 14 Mart 2025 02:20, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 01:32
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:
PERSONEL ALIM İLANI
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Personel Alınacaktır.
Başvuru Başlangıç Tarihi : 17.03.2025
Başvuru Bitiş Tarihi : 21.03.2025<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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