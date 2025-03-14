Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) gmbu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlara 21 (yirmi bir) personel alınacaktır.

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GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

3. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, (askerliğini yapmış, tecilli ya da muaf olmak)

4. " Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esasların Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek I inci maddesinin

(b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kıırıımlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yi! geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. " hükmüne uygun olması gerekmektedir.

5. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel

olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7. Başvuracak adayların 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) ginniş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2024 KPSS-P3; Ön lisans için 2024 KPSS-P93 ve Ortaöğretim için 2024 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ:

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 14.03.2025-28.03.2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

3. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. Adaylann KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Dcvlct üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

6. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

7. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf fonnatında e-Devlct üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.

8. Yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başanyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmekle sorumludur.

10. Başvunı işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sonımludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur. Adayların verdikleri beyanlar ile sunduklan başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.

11. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adaylar, sonuç açıklama tarihinde belirlenecektir.

2. Asıl kontenjan sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3. Yerleştirme sonuçlan ve atama için talep edilen belgeler http://www.mgu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar bu bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

4. Sözleşmeli personel pozisyonlanna yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62'nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklannı kaybedecektir.

5. Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştınnası yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

6. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış dahi olsa derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7. İlanda bulunmayan durumlar için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

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