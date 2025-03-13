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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 3 sözleşmeli personel alacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 3 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 13 Mart 2025 00:15, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 00:14
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 3 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi" uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

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Adaylar başvurularını 14/03/2025-28/03/2025 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Genel Müdürlüğümüz internet adresinde www.mapeg.gov.tr yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

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