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Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 106 personel Alacak

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı, 106 personel Alacak. Son başvuru tarihi 17 mart 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 12 Mart 2025 01:40, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 01:14
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Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 106 personel Alacak

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü'ne 106 Ön Lisans mezunu personel istihdamı sağlanacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. 106 Ön Lisans mezunu için başvurular ise Adıyaman İli düzeyinde Türkiye İş Kurumunun ilgili

İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden yapılabilecektir.

3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayınlanacak ilanda yer alacaktır.

İlanen duyurulur.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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