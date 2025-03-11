Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2 sözleşmeli personel alacak

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 2 (iki) Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2. Başvuru yapılacak ünvan ile aynı ünvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti olarak çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Sözleşmeli Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti (B1/B2) Pozisyonu İçin

1. Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde-Motor ve Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği) mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak

2. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansına sahip olmak, SHGM SHY-66 lisansının "B1 ve/veya B2" kategorisi açık olmak,

3. Sınav tarihi itibari ile "B1 ve/veya B2" kategorisinde herhangi bir uçak tipi işlenmiş (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansı sahibi olmak,

4. Sınav tarihi itibari ile geçerliliği bulunan; SHGM SHT-66-L-HS talimatı uyarınca gerçekleştirilen İngilizce dil sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) almış olmak ya da CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden en az A2 seviyesinde olmak

C- DİĞER ŞARTLAR:

Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden verilen yeni tarihli sağlık kurulu raporu istenilecektir. Bu ilana başvuran adaylar 7/24 zaman esasına göre ülke genelinde çalışmayı, ulusal ve uluslararası tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmiş sayılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ

1. Başvurular, 13.03.2025 tarihinden 18.03.2025 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri ve eğitim bilgileri e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, bu aşamada adaylardan bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ve düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

3. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini ve özel şartlarda belirtilen diğer belgeleri pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

SINAV TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

1. Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, yeri ve tarihi (www.tkgm.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı resmi kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

3. Sınav sonucunda yapılacak olan puan sıralamasına göre 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edilecektir. En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puan sırasına göre atama yapılacak olup, puan eşitliği halinde doğum tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.

4. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi, atandığı halde göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra istifa etmesi halinde atama yapılmak üzere; asil aday sayısının iki katı yedek aday belirlenecektir.

5. Sınav sonuçları ve ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler www.tkgm.gov.tradresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAVI KAZANAN ADAYLARIN ATANMASI:

1. Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan atama evrakları alındıktan sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

2. Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanen duyurulur.

İLETİŞİM

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Personel Dairesi Başkanlığı

Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 5514517 - 5514716 - 5514484

Web :www.tkgm.gov.tr. e-posta :[email protected]

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