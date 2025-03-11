Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Terörle Mücadele ve Eski Hükümlü 4 İşçi Alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

ESKİ HÜKÜMLÜ / TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4 adet (Eski Hükümlü / Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yaralanan) "Sürekli İşçi" alınacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 10/03/2025 - 14/03/2025 tarihleri arasında ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

İŞKUR tarafından gönderilen nihai listeler, noter kurası sonucu hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, mülakata katılacak ve işe başlayacak adaylar için istenilen belgeler ve konuya ilişkin tüm duyurular https://www.cumhuriyet.edu.tr/ ve https://www.cumhuriyet.edu.tr/ personel/anasayfa adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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GENEL ŞARTLAR

> 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

> Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

> Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

> Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

> Adaylar 24 saat vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

> Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 45 yaşından gün almamış olmak.

> Son başvuru tarihi itibariyle ve belgelendirmek şartıyla Sivas il merkezi ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

> Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

> Eski hükümlü için; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

> Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan için; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

> Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin işlemleri her aşamada idarece sonlandırılabilecektir.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ VE YERİ, KURA SONUCUN AÇIKLANMASI, SÖZLÜ SINAV

> Başvuran sayısı ilgili Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince açık iş sayısının 4(dört) katından fazla başvuru olması halinde kura işlemi 25/03/2025 tarihinde saat 10:00 da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezinde yapılacak olup herhangi bir değişiklik olması durumunda www.cumhuriyet.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

> Kura işlemi sonucunda belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacak olup sınavlar Kurumumuz (http://www.cumhuriyet.edu.tr) internet adresinden duyurulacak tarih ve yerde Sınav Komisyonu tarafından yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

> Nüfus Cüzdan Fotokopisi

> Adli Sicil Kaydı(Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

> Yerleşim Yeri İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

> Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

> Fotoğraf (1 adet)

> Eski hükümlüler için Eski Hükümlü belgesi veya Terörle Mücadelede Malul sayılmayacak şekilde yaralananlar için sağlık raporu ve Terörle Mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısı

> Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

ATAMA İŞLEMLERİ

> Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların ve deneme süresi içerisinde işten ayrılanların yerine yedek listenin ilk sırasından başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

> Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

> Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup hak kazananların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

> Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

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