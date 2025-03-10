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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi, Öğretim Elemanı, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 mart 2025

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 10 Mart 2025 01:40, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 03:17
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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Anayasanın 132'nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Araştırma Görevlisi ünvanında (1) Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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