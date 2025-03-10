Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: İÇ DENETÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 1 adet 3. (Üçüncü) Derece "İç Denetçi" kadrosuna 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesi kapsamında naklen atama yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen niteliklere haiz olmak.

2) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) İşletme, Ekonomi, Maliye, İktisat Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

4) Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

5) İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

BAŞVURU YERİ: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Rektörlük Binası Kat:3 (Beştepe Mah. 192180 Nolu Cadde 6/1 27010 Şahinbey/Gaziantep) TELEFON: 0 (342) 909 75 00 Dahili: 1606-1607-1601

BAŞVURU TARİHLERİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 10 Mart 2025 (Mesai Başlangıcı)

SON BAŞVURU TARİHİ : 24 Mart 2025 (Mesai Bitimi)

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

1) Başvuru Dilekçesi

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Özgeçmiş

4) Mezuniyet belgesi ve Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (e-Devlet çıktısı)

6) Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

7) Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış hizmet belgesi (HİTAP)

8) Adli sicil belgesi (e-Devlet çıktısı)

9) Yabancı Dil Belgesi (e-Devlet çıktısı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde adayların;

1.Kamu İç Denetçi Sertifikası Puanının %50' si

2.Yabancı Dil Sınav Puanının %30' nun

3.Lisans Mezuniyet Notunun (100' lük sisteme göre) %20' sinin

Sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Eşitlik durumunda kamuda geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda geçen hizmetlerinin de eşit olması durumunda Kamu İç Denetim Sertifikası Puanı yüksek olan aday üst sırada olacak şekilde sıralama yapılacaktır. Başvuran adaylara ait sıralama listesi Üniversitemiz kurumsal web sayfası (www.gibtu.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir.

Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)'dan teyit edildikten sonra sertifikaları geçersiz olduğu anlaşılan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yine başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilenlerin başvuruları da geçersiz sayılacaktır.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)'dan teyit edilen ve sertifikaları geçerli olan adaylara, Rektörlüğümüzce kurulacak bir komisyon tarafından mülakat yapılacaktır. Mülakata çağrılacak aday listesi, mülakat tarihi, mülakat saati ve mülakat yeri (www.gibtu.edu.tr) adresinden duyurulacaktır. Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde adayların mülakat puanı ile ön değerlendirme puanlarının ortalaması alınarak asıl ve yedek aday belirlenmesi sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan aday mülakat tarihinden sonra en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde (www.gibtu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adaya ait istenen belgeler ve belge teslim süreleri aynı gün ilan edilecek olup atanmaya hak kazanan adayın atamaya esas belgeleri Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir. Belgelerin teslim süresi içerisinde teslim edilmemesi halinde aday atanma hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Belgelerin tesliminden sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına müteakip adayın muvafakat işlemleri tamamlandıktan sonra Rektörlüğümüzce atama işlemi yapılacaktır. Atamanın adaya yazılı olarak bildirilmesinden itibaren yasal süre içerisinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan aday hakkını kaybeder.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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