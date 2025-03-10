Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 14 sözleşmeli personel alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda

belirtilen unvanlarda 14 (ondört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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1- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

zorunludur.

b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.

c) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

d) 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

g) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

h) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

ı) Lisans mezunları için 2024 KPSS(B) grubu (P3), önlisans mezunları için 2024 KPSS(B) grubu (P93), ortaöğretim mezunları için (Lise ve dengi okul) 2024 KPSS(B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır.

i) Kamu Görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.

j) Yukarıda Özel Şartlar bölümünde yazan niteliklere ve belgelere sahip olmak.

2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a) Başvurular, elektronik ortamda 10 Mart 2025- 24 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

c) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

d) Başvurular, e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi alması gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresi içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

e) Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

f) Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (0212) 252 16 00, 4261, 4263 dahili telefon numaraları, [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

3- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

a) Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, erkek adaylar için askerlik ve kimlik kayıtlarına dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltme yaptırmaları gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayınlanacaktır.

b) Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir. (Adayın diploma denklik belgesi e-Devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında "Diğer Belgeler" bölümüne pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir.)

c) SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü meslek kodunu gösterir belgesi barkod bulunan belge kabul edilecektir. Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

d) İlanda istenilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir.

e) İlan edilen unvanlardan belgelendirilmesi istenen durumlarla ilgili gerekli resmi belgelerin (sertifika, deneyim belgesi, Barkodlu SGK Hizmet Dökümü (meslek kodunu gösterir) belgesi, Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı ve boy-kilo bilgisi için Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir raporun (Hekim onaylı obezite formu veya boy-kilo indeksi formu) vb.) "Diğer Belgeler" sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

f) Ortaöğretim mezunu adaylardan; "Eğitim bilgisi bulunmamaktadır" uyarısı alanlar (Ortaöğretim kurumlarından 2008 yılı ve öncesinde mezun olanlar), mezuniyet bilgilerini beyan usulüne göre (okul adı/türü/ alan/ mezuniyet tarihi/ diploma puanı) elle giriş yapmalı ve mezuniyetini kanıtlayıcı belge yüklemelidir.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

a) Başvuru işleminin ilan süresi içerisinde eksiksiz, hatasız ve ilan şartlarına uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin sisteme yüklenilmesinden adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar hak talebinde bulunamayacaklardır.

b) Adayların Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik alınan iletişim bilgilerinin (e-posta ve cep telefonu) güncel tutulması gerekli durumlarda adaylarla irtibat kurulması açısından önem arz etmektedir.

c) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri Üniversitemiz http://www.msgsu.edu.tr web adresi üzerinden KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformundan görüntüleyebilecektir.

d) Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

e) Değerlendirmelerde, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

f) Üniversitemize ait www.msgsu.edu.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçları tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

g) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge sunanlar ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise dahi olsa derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

h) Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

i) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

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