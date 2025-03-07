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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Öğretim Elemanı, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 21 mart 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 07 Mart 2025 01:00, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 00:48
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim elemanları alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Personel Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf (son 6 ay için de çekilmiş), Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (yurt dışından alınmış diplomaların denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer. Posta ile yapılan başvurular ile eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara; https//www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.,

İlk Başvuru Tarihi : 07.03.2025

Son Başvuru Tarihi : 21.03.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 25.03.2025

Giriş Sınavı Giriş Tarihi : 27.03.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 31.03.2025

Sonuçların açıklanacağı Adres : https://www.yeniyuzyil.edu.tr

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