Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 78 uzman yardımcısı alacak

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere "Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile; 78 (yetmişsekiz) adet Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. 78 personel alınacaktır.

1. YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1.1. Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

1.2. Mezuniyet Alanları:

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak:

. Çevre Mühendisliği

. Endüstri Mühendisliği

. Elektrik-Elektronik Mühendisliği

. Kimya Mühendisliği

. Şehir ve Bölge Planlama

. Harita Mühendisliği

. İnşaat Mühendisliği

. Makine Mühendisliği

. Orman Mühendisliği

. Maliye

. İktisat

. İşletme

. Kamu Yönetimi

. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

. Uluslararası İlişkiler

. Hukuk

1.3. KPSS Puan Türleri ve Taban Puanlar:

. Mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3,

. Maliye bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P19,

. İktisat bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P14,

. İşletme bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P24,

. Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P29,

. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P39

. Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P34

. Hukuk bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P4,

puan türlerinden, ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yılında A Grubu kadrolar için yapılan ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan almış olmak.

1.4. Yaş Sınırı:

Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

2. BAŞVURULAR

2.1. Başvuru Süreci:

. Adaylar başvurularını 05/03/2025 Çarşamba günü başlayıp 16/03/2025 Pazar günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebileceklerdir.

. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.2. Başvuru Kontrolü:

. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.3. Belge Doğrulama:

. Adayların öğrenim durumu/mezuniyet bilgisi, nüfus bilgileri, KPSS puan bilgisi ve erkek adaylar için askerlik durum bilgileri web servisleri aracılığıyla alınacaktır.

. E-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların, başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.

2.4. Hatalı Başvurular:

. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir. 2.5. Başvuru Sonucuna İtiraz:

. Adaylar başvurularına ilişkin itirazlarını başvuruların sonuçlanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirebilecektir. İtiraz sonuçları yine aynı platform üzerinden ilan edilecektir.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1. Yazılı Sınav Çağrısı:

. Şartları taşıyanlardan yazılı sınava çağrılacak aday sayısı; atama yapılacak kadro sayısının 10 katını geçemez.

. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

3.2. Yazılı Sınav Bilgileri:

. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar, Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilerek Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacaktır.

. Sınava girecek adaylara, kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihinin yer aldığı sınav giriş belgesi 07.04.2025 tarihinde https://gaziodm.gazi.edu.tr/ adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamayacaktır.

. Yazılı sınav, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü, 10:00-12:00 saatleri arasında Ankara Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM) tarafından belirlenecek salonlarda tek oturumda yapılacaktır.

. Sınav süresi 120 dakika olup, 80 adet çoktan seçmeli soru içerecektir.

. Talebi uygun görülen engelli adaylar için 30 dakikalık ek süre verilecektir.

. Sınav; soru kitapçığı A-B ve cevap anahtarı A-B-C-D-E seçenekli olmak üzere test usulünde yapılacak olup, sınavda her soru 5 (beş) seçenekli olacak ve her bir sorunun sadece bir doğru cevabı olacaktır.

. Adaylar sınava Sınav Giriş Belgesi ve Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, fotoğraflı ve TC Kimlik Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, TC Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi, fotoğraflı ve geçerlilik süresi devam eden pasaport, fotoğraflı Geçici Kimlik

Belgesinden (T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden aldıkları ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı, mühürlü barkodlu/karekodlu belge) biri ile girebileceklerdir.

. Belirtilen belgeleri yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

. Adayların sınava alınırken yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi, saat, anahtarlık, otomobil anahtarı, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecektir. Anahtarlıksız basit ev anahtarı bulunabilir. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

. Yazılı sınavın başlamasını müteakip herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı vb.) salondan çıkan aday, tekrar sınava alınmayacaktır.

. Adaylar yazılı sınav sırasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içemeyeceklerdir; içenler hakkında, 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

. Adaylara kalem seti GAZİÖDM tarafından dağıtılacaktır.

4. YAZILI SINAV

4.1. Sınav Konuları:

Sınav konuları, adayların mezuniyet alanlarına göre belirlenmiştir. Her branş için %60 oranında mezun olduğu bölüme ilişkin uzmanlık konuları , %20 oranında Genel Kültür ve Genel Yetenek konuları , %20 oranında Bakanlık Görev Alanı ile ilgili konular yer alacaktır.

ORTAK KONULAR

1. T.C. Anayasası (Genel Esaslar)

2. T.C. Anayasası (Temel Hak ve Ödevler)

3. T.C. Anayasası (Devletin Temel Organları)

4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (1-212 maddeler)

5. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

(Dördüncü Bölüm)

7. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

8. Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

9. Genel Kültür

ALAN SORULARI

Çevre Mühendisi

1. Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği

2. Çevre Yönetimi, Çevre Hukuku ve Mevzuatı

3. Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi

4. Su Kirliliği ve Kontrolü

5. Hava Kirliliği ve Kontrolü

6. Toprak Kirliliği ve Kontrolü

7. Temel Mühendislik Hesaplamaları

. Türev

. İntegral

8. Atık Su Arıtma

9. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

10. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

11. Doğrudan Temin

Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler

1. Hukuk (Hukukun Temel Prensipleri, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve İş Hukukunun genel hükümleri)

2. İktisat (İktisat Teorisi, Mikro ve Makro İktisat, Uluslararası İktisat)

3. Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Kamu Maliyesi, Vergi Hukuku, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe)

4. Genel Muhasebe

Elektrik-Elektronik Mühendisi

1. Temel Kavramlar ve Elektroniğe Giriş

2. Elektronik Devreler

3. Elektrik Devreleri

4. Güç Elektroniği

5. Lojik Devreler

6. Sinyaller ve Sistemler

7. Algoritma

8. Programlama Dilleri (C)

9. Kontrol ve Otomasyonlar

10. Devre Elemanları

İnşaat Mühendisi

1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

3. Yapım İşleri Genel Şartnamesi

4. Muayene ve Kabul Yönetmeliği

5. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

6. İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları

7. Genel Betonarme Bilgisi

8. Döşemeler

9. Temeller

10. Keşif, Metraj ve Hak Ediş İşlemleri

11. Yapı Malzemeleri

Kimya Mühendisi

1. Madde ve Maddenin Özellikleri

2. Atomlar ve Atomların Yapısı

3. Kimyasal Bileşikler

4. Gazlar

5. Periyodik Çizelgeler ve Atom Özellikleri

6. İnorganik Kimya

7. Biyokimya

8. Analitik Kimya

9. Organik Kimya

10. Asitler ve Bazlar

11. Kimya Laboratuvarlarında Uygulanan Temel İşlemler

Endüstri Mühendisi

1. Olasılık/Mühendislik İstatistiği

2. Rassal Süreçler

3. Yöneylem Araştırması

4. Mühendislik Ekonomisi

5. Üretim Planlama ve Envanter Kontrolü

6. Karar Teorisi

7. Kalite ve Güvenilirlik

8. Yönetim Bilgi Sistemleri

9. Çizelgeleme

10. Tesis İçi Yerleşim

Makine Mühendisi

1. Termodinamik

2. Mukavemet

3. Ölçme ve Kontrol

4. İmalat

5. Konstrüksiyon

6. Akışkanlar Mekaniği

7. Malzeme

8. Hidrolik Makineler

Hukuk

1. Anayasa Hukuku

2. Borçlar Hukuku

3. Ceza Hukuku

4. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

5. İcra İflas Hukuku

6. İdari Yargı Hukuku

7. Sosyal Güvenlik Hukuku

Orman Mühendisi

1. Sel ve Erozyon Kontrolü

2. Ağaçlandırma

3. Havza Islahı

4. Çığ Kontrolü

5. Ekosistem Restorasyonu

6. Fidan Üretimi

Şehir Planlama

1. Türkiye ve Dünyada Planlama Tarihi

2. Kent Ekonomisi

3. Kent Sosyolojisi

4. Kent Coğrafyası

5. İmar Mevzuatı

6. İmar Planlama Süreci

7. Ulaşım Planlaması

8. Kentsel Tasarım

9. Bölge Planlama

10. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

11. Yeni Kentsel Gündem

12. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

13. Türkiye'de ve Dünyada Akıllı Şehir Stratejileri

14. Dünya'da Örnek Akıllı Şehir Uygulamaları

15. Türkiye'de Örnek Akıllı Şehir Uygulamaları

16. Avrupa Birliği Akıllı Şehir Yaklaşımı

Harita Mühendisi

1. Kadastro Bilgisi

2. Taşınmaz Hukuku

3. Kartografya

4. Uzaktan Algılama

5. Kent Bilgi Sistemleri

6. İmar Uygulamaları

7. Jeodezi

8. Fotogrametri

9. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu

10. 4342 Sayılı Mera Kanunu

11. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

12. 3194 Sayılı İmar Kanunu

13. Koordinat Sistemleri ve Harita Projeksiyonları

14. Coğrafi Bilgi Sistemleri

15. Konumsal Veri Altyapısı

4.2. Değerlendirme Şartları:

. Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için toplam sınav puanının en az 70 olması gerekmektedir.

. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

. Mevzuat sorularında 01.03.2025 tarihinden sonraki değişiklikler dikkate alınmayacak olup, sorular bu doğrultuda hazırlanacaktır.

4.3. Cevap Anahtarındaki Hatalar:

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun belirlenmesi durumunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda, bu soru/sorular iptal edilecek, bu soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılarak adayların puanları geçerli sorulara verilen doğru cevaplar üzerinden hesaplanacaktır.

Sınav sorularına ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlarını 21-28 Nisan 2025 tarihleri arasında https://odeme.gazi.edu.tr adresinden gerçekleştirebilecektir. İtiraz aşamasında T.C. Kimlik Numarası girilerek her bir itiraz için 150,00-TL itiraz ücretinin banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) yatırılmasını müteakip (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz); http://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve parola girilerek giriş yapıldıktan sonra "İşlemler>İtiraz" menüleri altında sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz formunu doldurup "Gönder" butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklardır. Adaylar tarafından itirazlarında değişiklik yapılmasının istenilmesi halinde süresi içerisinde, herhangi bir ücret ödenmeksizin gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

GAZİÖDM'ye ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ve talep konusu açıkça anlaşılmayan formlar ile GAZİÖDM'ye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır.

4.4. Başarı Listesi:

. Yazılı sınav sonuçlarına göre başarı listesi hazırlanacaktır.

. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazları 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında https://odeme.gazi.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir. İtiraz aşamasında; T.C. Kimlik Numarası girilerek her bir itiraz için 150,00- TL itiraz ücretinin banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) yatırılmasını müteakip (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz); https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve parola girilerek giriş yapıldıktan sonra "İşlemler>İtiraz" menüleri altında sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz formunu doldurup "Gönder" butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklardır. Adaylar tarafından itirazlarında değişiklik yapılmasının istenilmesi halinde süresi içerisinde, herhangi bir ücret ödenmeksizin gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

. GAZİÖDM'ye ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ve talep konusu açıkça anlaşılmayan formlar ile GAZİÖDM'ye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır. İtiraz başvuruları 5 (beş) iş günü içerisinde GAZİÖDM tarafından incelenerek kesin olarak karara bağlanacak ve sonuçları GAZİÖDM tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir.

. Sonuçlar, 12.05.2025 tarihinde GAZİÖDM tarafından https://gaziodm.gazi.edu.tr adresinden yayımlanacaktır.

. Başarı listesi, Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr ) duyurulacak olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri ayrıca Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir.

4.5. Sözlü Sınava Çağrı:

. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanarak belirtilen kadro veya pozisyon sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava alınacaktır.

5. SÖZLÜ SINAV

5.1. Değerlendirme Kriterleri:

. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

. Genel yetenek ve genel kültürü,

. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

5.2. Başarı Şartı:

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları, sonuçların açıklanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunmaları halinde, itiraz talepleri sözlü sınav komisyonu tarafından incelenerek 10 (on) iş günü içerisinde karara bağlanılarak adaya bildirilecektir.

6. ATAMA VE SONUÇLAR

6.1. Atama Süreci:

. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak başarı listesi oluşturulacaktır.

. En yüksek puan alan adaydan başlanarak asil ve yedek listeler hazırlanacaktır.

6.2. Gerçeğe Aykırı Beyan:

. Herhangi bir aşamada gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya sahte belge sunan adayların sınavları iptal edilecek, atamaları yapılmayacak veya yapılmış ise iptal edilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.