TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 57 İşçi Alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

48 TREN TEŞKİL İŞÇİSİ VE 9 LİMAN VİNÇ OPERATÖRÜ ALIM İLANI

Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 48 tren teşkil işçisi ve Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne 9 liman vinç operatörü (RTG ve SSG) olmak üzere 57 işçi alınacaktır.

İş gücü taleplerimiz il/ülke düzeyinde, KPSS şartı aranarak 03.03.2025 - 07.03.2025 tarihleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR'da (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacaktır. İş gücü taleplerimize başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını (https://esube.iskur.gov.tr/) adresinden yapabilecektir.

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, özel şartlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir.

GENEL HUSUSLAR;

İşgücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ve diğer tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adayların, aşağıda belirtilen sözlü sınav öncesi istenecek belgeler, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında kontrol edilerek, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde teslim alınacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihlerde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Evraklarını posta yoluyla gönderen adaylardan, ilanda belirtilen şartları sağlamadığı için başvurusu kabul edilmeyenlerin evrakları, evrak teslim tarihi bitiminden 1 ay sonra imha edilecektir.

Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar ise başarısız sayılacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

TREN TEŞKİL İŞÇİSİ SANAT KOLUNDA BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;

1- İlan tarihi itibarıyla, aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.

2- İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

3- İşgücü taleplerimiz il/ülke düzeyinde ilan edilecek olup, il düzeyinde ilan edilen işgücü taleplerine başvuru yapabilmesi için ilan tarihinden önce ilan edilen il sınırlarında ikamet ediyor olması gerekmektedir.

4- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

5- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

6- İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir. Deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine varsa yedek aday çağrılacaktır.

7- Tren Teşkil İşçileri atandığı işyerinde en az en az 5 yıl çalışacak olup, bu süre içerisinde nakil talebinde bulunamayacaktır. İşe başladığı tarihten itibaren 5 yılını dolduranların nakil talepleri işyerlerindeki kadro ve mevcut durumuna göre değerlendirilecektir.

8- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

9- Tren Teşkil İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

SÖZLÜ SINAV SONUCUNDA TREN TEŞKİL İŞÇİSİ OLARAK İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI

1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık kurulu raporu psikiyatri muayene bulgusuna yazılması veya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan "uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık kurulu raporuna eklenmesi gerekmektedir.

2- Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8 branşın tanılarının (göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;

. Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,

. Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,

. İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.

Raporda "Demiryolu A Grubu emniyet kritik görevlerde çalışır." kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.

3- Sağlık ve Psikoteknik değerlendirme sonucunda tren teşkil işçiliği için yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır.

4- Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre sağlık kurulu raporu ile Demiryolu A Grubu emniyet kritik görevlerde çalışamayacağı belirtilen, renk körlüğü bulunan veya saf ses ortalaması 0-35 dB üzerinde bulunan adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

5- Psikoteknik değerlendirme sonucunda yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gidecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

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LİMAN VİNÇ OPERATÖRÜ SANAT KOLUNDA BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;

1- İlan tarihi itibarıyla, aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.

2- İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

3- İşgücü talebimiz il düzeyinde ilan edilmiş olup, adayların başvuru yapabilmeleri için ilan tarihinden önce ilan edilen il sınırlarında ikamet ediyor olması gerekmektedir.

4- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

3- İşe başlayan Liman Vinç Operatörü 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

4- İş Kolları Yönetmeliği'nin, 16 no.lu "Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk" işkollarında faaliyet gösteren işyerlerimizde çalışan liman vinç operatörü atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak olup, bu süre içerisinde nakil talebinde bulunamayacaktır.

5- İşe başlayan Liman Vinç Operatörünün deneme süresi 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir. Deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine varsa yedek aday çağrılacaktır.

6- İşe başlayan Liman Vinç Operatörleri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUCUNDA LİMAN VİNÇ OPERATÖRÜ OLARAK İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI

1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan "uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık raporuna eklenmesi gerekmektedir.

2- "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tehlikeli işlerde çalışır" kararının net olarak yazılı olduğu sağlık raporu,

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)

4- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden veya Askerlik Şubesinden alınan Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)

5- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,

7- Ön Lisans KPSS Sonuç Belgesi (20.09.2024 açıklanma tarihli)

8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.

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