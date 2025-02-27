Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 4 İşçi Alacak

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI

2025 YILI 4 (DÖRT) ENGELLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

(İZMİR)

Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı

(Bayraklı/İZMİR) işyerinde istihdam edilmek üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu

(İŞKUR) aracılığıyla 4 (Dört) engelli işçi alımı yapılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1- Başvurular 03-07 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.

3- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla ilanda yer alan iş gücü talebinin karşısında belirtilen okul bölümlerinin birinden mezun olması ve diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. Halihazırda Örgün Öğretime Devam Edenler Başvuruda Bulunamaz.

4- Alım il (İZMİR) düzeyinde karşılanacaktır. Adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini İzmir iline taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyenler, sınava katılmayanlar, işi reddedenler veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.(Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.)

6- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

7- Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

8- Askerliği ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak.)

9- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

10- Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

11- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

12- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

13- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

14- Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

15- İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

16- Başvuru yapacakların; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğunu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının

engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu", "Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelemiş olmak.

17- Engelli alımı için 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girmiş olmak.

DİĞER HUSUSLAR:

1- Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listede kimlik bilgileri bulunan adayların belge kontrolü, 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında saat 08.30-17.00 saatleri arasında Turan Mah. 1649 Sok.No:1 Bayraklı/İZMİR Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı adresinde yapılacaktır. Adayların belge kontrol faaliyetine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Belge kontrol faaliyetinde, adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu ve mesleki yetkinliğine dair belgeleri kontrol edilecektir.

3- Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte tıpkıçekimlerini (fotokopi) de getirecektir. Adayların getireceği belgeler;

a. Başvurmuş olduğu açık iş pozisyonunda belirtilen eğitim şartını ispatlayıcı diploma belgesi,

b. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Engel oranının en az yüzde kırk (%40) ve çalıştırılamayacağı işler kısmının mutlaka dolu olması gerekmektedir.)

c. Nüfus Cüzdanı aslı (1 adet tıpkıçekimi ile beraber).

ç. Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği (e-Devlet çıktısı geçerli olup, kayıt kabul esnasında geçerlilik tarihinin dolmamış olması ve aile fertlerinin bilgilerini içermesi gerekmektedir).

d. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesi Onaylı veya e-Devlet çıktısı geçerlidir).

e. Adaylar, e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama sonucunun ekran görüntüsü çıktısını getireceklerdir.

f. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır).

g. EKPSS Sınav Sonuç Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır).

h. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5'nci maddesinde sayılan öncelik hakkına sahip olan adaylar için ilave olarak istenilen belgeler;

(1) 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş sözleşmesi feshedilenler için fesih ihbarnamesi (Aslı ve 1 adet tıpkıçekimi).

(2) Terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarıları nedeniyle takdire layık görülenlerden asgari Tugay Komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı İçin asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgesi (Aslı ve 1 adet tıpkıçekimi).

(3) Öncelik hakkına sahip olduğunu ispatlayıcı diğer belgeler (Aslı ve 1 adet tıpkıçekimi).

4- Belge kontrol süresi içinde belgelerini teslim etmeyen ve ilan şartlarına ait durumlarını belgeleyemeyenlerin, belge kontrolü sonucunda eksik veya hatalı belge getirenlerin ve bu belgelerini belirtilen süre içinde tamamlamayanların başvurusu kabul edilmeyecek, sınava katılacak aday listesine dahil edilmeyecektir.

5- Talep şartlarını taşımadığı/gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

6- Belge kontrolünü müteakip mesleki sözlü/uygulamalı sınav, 24 Mart 2025 pazartesi günü saat 09.00- 17.00 saatleri arasında icra edilecek olup, sınav adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine mesleki sözlü/uygulama sınav tarihi için ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

7- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

8- Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili meslekte belirtilen açık iş gücü sayısınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığının internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9- Sözlü/Uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde ve saatinde söz konusu sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

10- Sözlü/Uygulamalı sınavdan önce engelli adayların sınavda refakatçiye ihtiyaç duyup duymadıkları sorularak kayda alınacak olup, talepte bulunan engelli işçi adayları için engel gruplarının özellikleri dikkate alınarak refakatçi görevlendirilecektir.

11- Sınavı kazanan adayların göreve başlayabilmeleri için 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince haklarında yapılacak arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

12- Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan sınavı kazanan adayların "işe alınacağı meslek kolunda" yürürlükte bulunan Yönetmeliklere uygun ve çalıştırılamayacağı işler kısmı mutlaka dolu ve istihdam amaçlı alınmış engelli sağlık kurulu raporu sunmaları istenecek. Tüm bu özelliklere sahip engelli raporu 6331 sayılı Kanunun 15. maddesinin 1. fıkrasının (1- işe girişlerinde), (2- iş değişikliğinde), ve (3- işe dönüşlerinde) ve (4- düzenli aralıklarla) bentleri gereği işyeri hekimi tarafından incelenecek, inceleme sonrası kişiye uygundur/uygun değildir raporu düzenlenecektir. Adaylardan istenecek Sağlık Kurulu Raporunun içeriğinde yer alacak tahlil, tetkik ve muayene olunacak poliklinikler çalışma ortamına ve koşullarına göre belirlenerek adaylara yazılı bildirilecektir. Adayların istenen tüm tahlil, tetkikler ve muayene sonuçlarını Sağlık Kurulu Raporu ile birlikte belgelemeleri zorunludur.

13- İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

14- İşe alınan işçilerin işbaşı yapmalarına müteakip deneme süresi 3 ay olup, deneme süresi içerisinde işveren vekili ve/veya işçi iş sözleşmesini her zaman tazminatsız feshedebilir. Deneme süresi sonunda; hakkında olumlu kanaat raporu düzenlenen işçilerin kesin kabulleri yapılacak, olumsuz kanaat raporu düzenlenenlerin ise iş akdi tazminatsız fesih edilecektir

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres :Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı

Turan Mh.1649 Sk. No:1/Bayraklı/İZMİR

Telefon No :0232 366 66 66/4102- 0232 372 25 25

WEB :www.sg.gov.tr