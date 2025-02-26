Jandarma Genel Komutanlığı 8 Engelli İşçi Alacak

JANDARMA DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ İŞÇİ ALIM İLANI (25 ŞUBAT-03 MART 2025)

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı, Jandarma Dikimevi Müdürlüğü (Etimesgut/ANKARA) işyerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla "Terzi" meslek kolunda 3 (Üç), "Pastal Damga ve Bağ İşçisi" meslek kolunda 2 (İki), "Puantör" meslek kolunda 2 (İki) ve "Büro İşçisi" meslek kolunda 1 (Bir) olmak üzere toplam 8 (Sekiz) engelli işçi alımı yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR:

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşından gün almamış olmak,

c. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyete bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

d. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

e. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

f. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

2. ÖZEL ŞARTLAR:

a. Başvuru yapacak adayların; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az % 40 olduğunu, ikinci ve üçüncü basamak kurum ve kuruluşların engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu, Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemiş olmak,

c. Ekli listede belirtilen pozisyonların hizasında belirtilen şartlara haiz olmak,

ç. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen kalfalık ve/veya ustalık ve/veya usta öğreticilik belgesinden en az birine sahip olmak.

d. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

e. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,

f. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1'inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir,

g. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından ilan tarihi itibarıyla Ankara'da ikamet ediyor olmak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 25 Şubat-03 Mart 2025 tarihleri arasında 5 gün (işgünü) süreyle sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.

4. KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ İLE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

a. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 06 Mart 2025 tarihinde saat 10.00'da Bahçekapı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesindenwww.jandarma.gov.trayrıca duyurulacaktır.

b. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

c. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen öncelik hakkına sahip listede yer alan adaylar arasından da kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Ancak yeterli aday sayısına ulaşılamaması durumunda, talepte bulunan tüm adaylar belge kontrolüne çağrılacaktır.

ç. Noter kurasına ilişkin sonuç Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden (www.jandarma.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca asıl ve yedek adaylara SMS yolu ile de bilgilendirme yapılacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

d. İstekli adaylar noter kurasını izleyebilecektir.

5. MESLEKİ SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ:

a. Noter kurası sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların tamamı, ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin yanında getirecekleri; eğitim durumu, öncelik durumu, T.C. Kimlik Kartı, Engelli Sağlık Kurulu Raporu, 1 adet vesikalık fotoğraf ve mesleki yetkinliğine dair belgelerin (Diploma, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik) asılları ile birlikte fotokopilerini idareye teslim edecektir.

b. Bahse konu belgeler 10 Mart 2025 tarihinde (09.00-12.00 saatleri arasında) Bahçekapı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası 2 No.lu Nizam Karakolu Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA adresinde kontrol edilecektir.

c. Adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesindenwww.jandarma.gov.trdetaylı bir şekilde ilan edilecek ve SMS yolu ile de bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ç. Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asıl olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü ve uygulamalı sınava kabul edilecektir.

d. Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar sınav hakkını kaybedecek ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir.

e. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

f. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinden www.jandarma.gov.trduyurulacaktır. Ayrıca SMS yolu ile de bilgilendirme yapılacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6. MESLEKİ SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ VE ATAMA İŞLEMLERİ:

a. Noter kurası sonucu belirlenen adaylardan, belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, Jandarma Dikimevi Müdürlüğü tarafından mesleki sözlü ve uygulamalı sınava alınacaktır.

b. Mesleki sözlü ve uygulamalı sınav, 4 (dört) meslek koluna (terzi, pastal damga ve bağ, puantör, büro işçisi) ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

c. Mesleki sözlü ve uygulamalı sınavın tarihi, saati ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesindenwww.jandarma.gov.trilan edilerek ilgililere duyurulacaktır. Ayrıca SMS yolu ile de bilgilendirme yapılacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ç. Tüm adaylar, mesleki sözlü ve uygulamalı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (Atmış) puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Ayrıca SMS yolu ile de bilgilendirme yapılacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

d. Birden fazla adayın sınavlar sonucunda aldıkları notun eşit olması durumunda, adayların kendi arasındaki sıralamasında, noter kurasında belirlenen aday sırası esas alınacaktır.

e. Mesleki sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde söz konusu sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

f. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 7 (Yedi) gün içinde adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Jandarma Dikimevi Müdürlüğüne yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde sonuçlandırılarak nihai karar itiraz sahibine tebliğen bildirilecektir.

g. Atanmaya hak kazananlardan yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya belgeleri teslim ettiği halde göreve başlamayanların veya atama şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanların yahut deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

ğ. Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

h. Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaydan "işe alınacağı meslek kolunda" yürürlükte bulunan Yönetmeliklere uygun ve istihdam amaçlı alınmış engelli sağlık kurulu raporu sunmaları istenecektir. Sınavda başarılı olan aday, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15'inci maddesi uyarınca işyeri hekimi tarafından işe giriş muayenesine tabi tutulacak olup yapacağı işe uygun olup olmadığı belirlenecektir.

ı. Ataması yapılan işçiler için üç aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş Sözleşmesi Jandarma Dikimevi Müdürlüğü ve aday işçi tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

i. Mesleki sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesindenwww.jandarma.gov.trilan edilerek ilgililere duyurulacaktır. Ayrıca SMS yolu ile de bilgilendirme yapılacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Jandarma Dikimevi Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Güvercinlik-Etimesgut/Ankara 0 (312) 510 5800-5807 - 0 (312) 510 58105813

RESMİ İNTERNET ADRESİ:

Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

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