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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Öğretim Elemanı, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 10 mart 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 24 Şubat 2025 01:10, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 00:35
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Hukuk Fakültesine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, onaylı diploma fotokopileri, devam edilen programlara dair öğrenim belgesi, lisans transkripti, ALES belgesi, yabancı dil belgesi, lisans mezuniyet notu (belgelendirmek kaydıyla), askerlik durumunu gösteren belge örneğini (erkek adaylar için) başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denkliğinin onaylanmış olması şart olup, söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru makamına yapılmalıdır. İlanın, başvuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazete'de yayımlanması halinde, sınav takvimi ilgili güne göre güncellenecek ve internet sitemizden yayımlanacaktır. Duyuruların yayınlanacağı internet sitesi: https://www.etu.edu.tr/dir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

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