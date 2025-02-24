YÖK 2 Eski Hükümlü İşçi Alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

SÜREKLİ İŞÇİ (ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY) ALIM İLANI

Kurulumuzda istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 2 adet eski hükümlü/ TMY sürekli işçi alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- İlana son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan kapsamında başvuru yapacak adaylar için; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralandığını sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını komutanlık yazısı ile belgelendirmek.

4- Eski hükümlü kapsamında başvuru yapacak adaylar için; "affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlar" kapsamında olduğunu eski hükümlü belgesi ile belgelendirmek.

5- Kamu haklarından mahrum olmamak.

6- Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

7- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapılmış, tecilli veya muaf olmak).

8- İlana son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

9- 2024-KPSS Ön Lisans Sınavına girmiş olmak.

10- Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her aşamasında reddedilecektir.

11- İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

12- Diğer hususlarda ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre hareket edilir.

B- Özel Şartlar:

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II- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN BELİRLENMESİ

1) Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 24/02/202528/02/2025 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

2) 2024- KPSS Ön Lisans puanıyla başvuran ve şartları sağlayan adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört katı aday sözlü sınava çağırılacaktır.

3) Öncelik hakkına sahip olarak başvuran ve şartları sağlayan adaylar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle açık iş sayısının dört katı aday sözlü sınava çağırılacaktır.

4) Başvuru talep şartlarını sağlayan adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi https://www.yok.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.

III- SÖZLÜ SINAV TARİHİ, YERİ VE İŞLEMLERİ

1) Sözlü sınavın tarih, saat ve yeri https://www.yok.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

2) Başkanlığımız sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4) Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; https://www.yok.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Sözlü sınav sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan atama için öngörülen niteliklere sahip olmayanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

3) Atanmaya hak kazandığı kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

4) Atanmaya hak kazananlardan, 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun değerlendirilmesi neticesinde atanması uygun bulunanların atamaları yapılacaktır.

5) Atanmaya hak kazananlardan; göreve başlamayan, atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanlar veya istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmediği için göreve başlatılamayan adaylar puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday başlatılacaktır.

İlanen Duyurulur.

2006/1-1