İçişleri Bakanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

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I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veya en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde MsSql veritabanı uzmanı (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,

b) En az 5 (beş) yıl süre ile MsSQL veritabanı yönetimi ile ileri seviyede SQL ve TSQL dilleri üzerinde tecrübe sahibi olmak,

c) SQL/ TSQL iyileştirme (tuning) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) MsSql High Availability, AlwaysON Mimarisi ve Disaster Recovery yapılarında tecrübe sahibi olmak,

e) Windows Server Failover Cluster kurulumu ve konfigürasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

f) Microsoft Server işletim sistemleri ve veritabanı yazılım update/upgrade işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak,

g) MsSql Veritabanı iyileştirme çalışmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Veri göçü ve veritabanı senkronizasyon işlemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

h) Yedekleme politikaları ve restore işlemleri ile araçları hakkında tecrübe sahibi olmak,

ı) PostgreSQL veritabanı yönetimi, kurulumu, konfigürasyonu, yama ve versiyon yükseltme, bakımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Postgresql High Availability Cluster kurulumları konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Patroni, Registry Servisleri, Postgreql Extension, PgBackrest, Load Balancer yazılım ve yapıları konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Linux işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

2. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) En az 10.000 (on bin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi/sistem uzmanı/sistem mühendisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,

b) Microsoft sistemleri, Linux sistemleri ve BT süreç yönetimi konularında uzmanlığa ve tecrübeye sahip olmak,

c) Active Directory (AD) Tier Model mimari tasarımı ve sıkılaştırma konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak,

ç) Microsoft Exchange Server, SCCM, RDS gibi kurumsal sistemlerin yönetimi, mimari tasarımı ve entegrasyonu konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak (Tercihen Sertifikalı),

d) Linux (Red Hat, Debian, Ubuntu) işletim sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve konfigürasyonunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) CI/CD süreçleri, DevOps prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) ISO 27001, ITIL 4, PMI süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Container teknolojileri (Docker, Kubernetes), hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Sanallaştırma (VMware vSphere), yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

h) İleri düzeyde Powershell Scripting bilgisine sahip olmak,

ı) Failover Cluster Mimarisi, Always-on ve High Availability hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Zero Trust güvenlik modelleri ve Privileged Access Management (Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi) konularında bilgi sahibi olmak,

j) Microsoft Volume Licensing Service Center yönetimi ve Lisanslama hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP/HTTPS, SMTP, SNMP, FTP, VPN, NTP gibi temel ağ protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak.

3. KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) En az 10.000 (on bin) istemcili bilgi işlem merkezlerinde en az 5 (beş) yıl siber güvenlik uzmanı olmak koşuluyla toplam 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,

b) E-posta güvenliği, Güvenlik Duvarı (Firewall), Web uygulaması Güvenlik Duvarı (WAF), Yük Dengeleyici (Load Balancer), VPN sistemleri, uç nokta tehdit algılama ve yanıt (EDR), antivirüs, antispam, uygulama kontrolü/URL filtreleme, veri kaybı önleme (DLP), saldırı tespit ve önleme sistemi (IPS), servis hizmet reddi (DDOS) saldırısı koruma, Yetkili hesap yönetimi (PAM), SSL şifreleme sistemi, sıfırıncı gün (Zero Day) ataklarından korunma, ağ erişim kontrol sistemleri (NAC) ürünleri hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Kablolu ve kablosuz ağların güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

d) Olay Yönetimi ve Olay Müdahale (Incident Handling & Incident Response) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Linux ve Microsoft işletim sistemlerinin (sunucu ve son kullanıcı) güvenliği hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operations Center-SOC) kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ üzerinde trafik analizi yapabilen (wireshark, tcpdump gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Web uygulamaları, mobil uygulamalar, web servisleri ve veri tabanı sistemlerinin güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Dark web, CVE, Mitre Att&ck Framework hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Sızma ve stres testleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) ISO 27001, PCI DSS, COBIT gibi standartlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Büyük ölçekli kurumların güvenlik sistemlerinin gereksinim analizi, proje tasarımı ve yönetimi, teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) süreçleri ve bilgi güvenliği alanında diğer kanun ve mevzuatlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Certified Information Systems Security Professional(CISSP), Offensive Security Certified Professional (OSCP), GIAC Penetration Tester Certification (GPEN), Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikalardan en az birine sahip olmak.

4. KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ve .Net mimarisinde çalışan projelerde yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

c) Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş

olmak,

d) Çok Katmanlı Mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST vb.) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

g) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak, h) Tüm Metin Arama (Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ve .Net mimarisinde çalışan projelerde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,

b) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az üç (3) yıl uygulama geliştirmiş olmak,

c) Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

d) Çok Katmanlı mimari konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

f) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub vb.) kullanmış olmak, ğ) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, Git vb.) kullanmış olmak.

6. SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) En az 1.000 (bin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi/sistem uzmanı/sistem mühendisi vb. olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Microsoft ürün ve servisleri olan Microsoft Exchange, Active Directory, GPO, DNS, WSUS, DHCP, Hyper-V, File Server, Remote Desktop mimarisi, Windows işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Web sunucusu kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak (Nginx, Apache, IIS vb.),

ç) İşletim sistemlerinin güvenliği, performans analizi, log analizi ve güncellemelerinin yapılması konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) VMware sanallaştırma platformu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Yedekleme altyapıları kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

TERCİHEN;

a) Docker, Kubernetes gibi container mimarilerinde tecrübe sahibi olmak,

b) DevOps ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

7. TEST ANALİZ UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Süreç yönetimi, analizi, modelleme, iyileştirme ve test konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) TFS, Jira benzeri iş takip araçlarından en az birinin süreçlerine hakim olmak,

c) IIBA standartları hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, analiz ve bilgi teknolojileri destek süreçlerine hakim olmak,

d) MS Office, Visio, MS Project araçlarını kullanabilmek,

e) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında deneyim sahibi olmak,

ğ) Arayüz tasarımı ve kullanıcı deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) İyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

ı) Kalite Yönetimi iş süreç bilgi ve tecrübesi olmak,

i) Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olmak,

j) Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olmak.

TERCİHEN;

a) ISTQB sertifikasına sahip olmak ve belgelemek,

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Adaylar başvurularını 24.02.2025-02.03.2025 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3- Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla bir tanesine başvurabilecektir.

4- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a) Özgeçmiş,

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Adayın mesleki çalışma süresini bilişim personeli olarak belgelendirmesi gerekmektedir.

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre;

a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge.

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (sınavla alınmış belge, transcript)

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr adresinde 05 Mart 2025 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 18 Mart 2025 Salı Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.

Sözlü sınav 25-26-27 Mart 2025 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (49.405,42) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise beş (5) yıl süreyle geçerlidir.

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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