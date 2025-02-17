.Hacettepe Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

CANLI MODEL ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8. maddesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde saat ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere 3 adet canlı model alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- T.C. vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4- Vücut bütünlüğüne sahip olmak

5- En az lise mezunu olmak.

6- Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olmak (tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekmekte olup, çalıştırılması uygun görülen adaylardan istenecektir.)

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

10- KPSS şartı aranmamaktadır.

11- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

. Başvurular, istenilen belgelerle Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi binasında bulunan Personel İşleri Bürosuna, şahsen yapılacaktır.

. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan başvuru Tarihi: 17-21 Şubat 2025

Sözlü Sınav Tarihi/Saati: 25 Şubat 2025

Saat:10.00

Sözlü Sınav Yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- Saat ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere seçilecek canlı modeller yapılacak sözlü sınav sonucunda belirlenecek olup, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilecektir.

2- Kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl listede bulunanlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedekler sırası ile çağırılacaktır.

3- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi (e-Devlet üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi (e-Devlet üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

4- Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

5- Adli Sicil Kaydı (Barkodlu e-Devlet çıktısı Güncel Tarihli.)

6- İş Talep Başvuru Formu (Başvuru esnasında Fakültemiz Personel İşleri Ofisinden temin edilecektir.)

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