Tekirdağ Çorlu SYDV 2 sosyal yardım ve inceleme görevlisi alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV 2 sosyal yardım ve inceleme görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2025.
TEKİRDAĞ ÇORLU SYDV SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI
İlan Detayları
- İYİ DERECE OFFİCE PROGRAMLARINI BİLMEK, (MEB ONAYLI SERTİFİKA VEYA TRANSKRİPT
İLE BELGELENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR) (BİLGİSAYAR TECRÜBESİ MÜLAKATTAN ÖNCE UYGULAMALI
SINAVA TABİ TUTULACAKTIR.)
- PSİKOLOJİ, PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK, SOSYOLOJİ, İKTİSAT, İŞLETME,
MALİYE, KAMU YÖNETİMİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
- VAKFIN ARAÇLARINI KULLANABİLMESİ İÇİN EN AZ B SINIFI EHLİYETE SAHİP OLMAK,
(DİREKSİYON TECRÜBESİ MÜLAKATTAN ÖNCE UYGULAMALI SINAVA TABİ TUTULACAKTIR.)
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
1.4 YILLIK EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ;PSİKOLOJİ, PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK, SOSYOLOJİ, İKTİSAT, İŞLETME, MALİYE, KAMU YÖNETİMİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMLERİNDEN BİRİSİNİ BİTİRMİŞ OLMAK,2.İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE SON 1 YIL İÇERİSİNDE ÇORLU İLÇESİNDE İKAMET EDİYOR OLMAK,3.İYİ DERECE OFFİCE PROGRAMLARINI BİLMEK, (MEB ONAYLI SERTİFİKA VEYA TRANSKRİPT İLE BELGELENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR) (BİLGİSAYAR TECRÜBESİ MÜLAKATTAN ÖNCE UYGULAMALI SINAVA TABİ TUTULACAKTIR.)4.VAKFIN ARAÇLARINI KULLANABİLMESİ İÇİN EN AZ B SINIFI EHLİYETE SAHİP OLMAK, (DİREKSİYON TECRÜBESİ MÜLAKATTAN ÖNCE UYGULAMALI SINAVA TABİ TUTULACAKTIR.)5.MÜTEVELLİ HEYETİ MÜLAKAT SONUCUNDA PERSONEL ALIP ALMAMA KONUSUNDA SERBESTTİR.
İlan Detayları
- İYİ DERECE OFFİCE PROGRAMLARINI BİLMEK, (MEB ONAYLI SERTİFİKA VEYA TRANSKRİPT
İLE BELGELENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR) (BİLGİSAYAR TECRÜBESİ MÜLAKATTAN ÖNCE UYGULAMALI
SINAVA TABİ TUTULACAKTIR.)
- İKTİSAT, İŞLETME, MALİYE, KAMU YÖNETİMİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
- VAKFIN ARAÇLARINI KULLANABİLMESİ İÇİN EN AZ B SINIFI EHLİYETE SAHİP OLMAK,
(DİREKSİYON TECRÜBESİ MÜLAKATTAN ÖNCE UYGULAMALI SINAVA TABİ TUTULACAKTIR.)
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
1.4 YILLIK EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ; İKTİSAT, İŞLETME, MALİYE, KAMU YÖNETİMİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMLERİNDEN BİRİSİNİ BİTİRMİŞ OLMAK,2.İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE SON 1 YIL İÇERİSİNDE ÇORLU İLÇESİNDE İKAMET EDİYOR OLMAK,3.İYİ DERECE OFFİCE PROGRAMLARINI BİLMEK, (MEB ONAYLI SERTİFİKA VEYA TRANSKRİPT İLE BELGELENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR) (BİLGİSAYAR TECRÜBESİ MÜLAKATTAN ÖNCE UYGULAMALI SINAVA TABİ TUTULACAKTIR.)4.VAKFIN ARAÇLARINI KULLANABİLMESİ İÇİN EN AZ B SINIFI EHLİYETE SAHİP OLMAK, (DİREKSİYON TECRÜBESİ MÜLAKATTAN ÖNCE UYGULAMALI SINAVA TABİ TUTULACAKTIR.)5. MUHASEBE ALANINDA EN AZ 2 YIL İŞ TECRÜBE SAHİBİ OLMAK VE MUHASEBE PROGRAMLARINDAN LKS, ETA, ZİRVE, VB. PROGRAMLARINDAN BİRİNİ BİLMEK (İŞ TECRÜBESİ SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ İLE BELGELENDİRİLMELİDİR.) 6.MÜTEVELLİ HEYETİ MÜLAKAT SONUCUNDA PERSONEL ALIP ALMAMA KONUSUNDA SERBESTTİR.