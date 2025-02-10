İstanbul Üniversitesi 184 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

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ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

4- Başvuracak adayların 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2024 KPSS-P3; Ön lisans için 2024 KPSS-P93 ve Ortaöğretim için 2024 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır.

5- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendinde belirtilen ".Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü uyarınca 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken görevinden ayrılanlar ayrılış tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi itibariyle (24.02.1995 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması, 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir.

7- Sağlık Fizikçisi kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi itibariyle (24.02.1995 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

8- Sağlık Teknikeri (Anestezi) pozisyonuna başvuracak adayların en az 2 (iki) yıl alanında deneyimli olduğunu gösterir belge sunması zorunludur. Adayların bu tecrübesini Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile belgelendirmesi gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) kadar e-Devlet Kapısı üzerinden İstanbul Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)/ internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belgeler kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, çevrimiçi başvurusunu tamamlamayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Mesleki uygulamalı sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananların başarı sıralamasına ilişkin bilgilendirme sınavın bitiminden itibaren en geç 10 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinden ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır. Her ünvan için kontenjan sayısının 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek adaylar çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgileri www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İdare tarafından ödenmiş olan herhangi bir bedel var ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

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