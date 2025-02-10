Kişisel Verileri Koruma Kurumu 25 sözleşmeli personel alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İLANI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

d) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak şartları aranacaktır.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1. Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Genel şartların (b) ve (c) fıkralarında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak,

b) Genel şartların (ç) fıkrasında belirtilen mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

ç) Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, e-posta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi ve DDoS Atak Engelleme Sistemi hakkında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak ve siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,

e) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,

g) Sanallaştırma teknolojilerinin (Wmware, Hyper-V vb.) güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) Yazılım ve veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

ı) Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,

i) Network güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve network penetrasyon testi yapabilmek,

j) Son kullanıcı ve son kullanıcı cihazları (Antivirüs vb.) güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

k) Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan vb. zafiyet testi araçlarından en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,

l) Windows, Linux ve Unix tabanlı işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve zararlı analizi yapabilmek

m) e-Posta sistemleri güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,

n) Kod Analizi konusunda tecrübeli olmak,

o) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) yönetim ve dokümantasyonu konularında bilgi sahibi olmak.

ö) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

p) İş sürekliliği konusunda bilgi sahibi olmak, dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

Tercihen;

a) Yukarıda belge istenmeyen hususlarda bilgi sahibi olduğunu belgelemek,

c) CEH, CISM, CISA, ISO27001 LA, OSCP, CISSP, GIAC Cyber Defense/Incident Response sertifikalarına sahip olmak,

ç) SANS, ISACA, Offensive Security, ISC gibi kurumlardan alınmış siber güvenlik sertifikalarına sahip olmak.

2. Sistem Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına

Kadar)

a) Genel şartların (b) fıkrasında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak,

b) Genel şartların (ç) fıkrasında belirtilen mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Active Directory, Exchange vb. Microsoft ürünlerinin kullanıldığı ve sanal sistemlerin bulunduğu bilgi işlem merkezlerinde, en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak,

ç) SAN ve NAS sistemlerinin kurulum ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Disk sistemleri performans analizi ve raporlamasını yapabilmek,

e) Replication, backup, snapshot, mirror, clone konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) UNIX/AIX/Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Kurumsal yedekleme yazılımları (Veeam Backup), teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

ğ) Sanallaştırma (Vmware ve/veya HyperV) işletim sistemleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Linux (Red Hat Linux) sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

ı) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

i) Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, Failover Cluster mimarisi vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Microsoft Exchange Server kurulum, yapılandırma ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Microsoft Windows sunucularında (2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında ileri seviye bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l) PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Uygulama sunucularının (IIS vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Fiziksel sunucuların uzaktan ortak yönetim uygulamaları hakkında ve sunucuların firmware update konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Yukarıda belge istenmeyen hususlarda bilgi sahibi olduğunu belgelemek,

b) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) sertifikasına sahip olmak,

c) Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak,

j) Microsoft Certified: Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), Microsoft Certified: Azure Fundamentals, Microsoft Certified: Azure Administrator Associate sertifikalarından birine sahip olmak,

p) PAM sistemlerinin yönetimi ve konteyner teknolojileri konusunda tecrübeli olmak

3. Sistem Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Genel şartların (b) ve (c) fıkralarında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak,

b) Genel şartların (ç) fıkrasında belirtilen mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Active Directory, Exchange vb. Microsoft ürünlerinin kullanıldığı ve sanal sistemlerin bulunduğu bilgi işlem merkezlerinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak,

ç) SAN ve NAS sistemlerinin kurulum ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Disk sistemleri performans analizi ve raporlamasını yapabilmek,

e) Replication, backup, snapshot, mirror, clone konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) UNIX/AIX/Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, bu işletim sistemlerinde problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

g) Kurumsal yedekleme yazılımları (Veeam Backup), teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

ğ) Sanallaştırma (Vmware ve/veya HyperV) işletim sistemlerinin yöneticisi olmak,

ı) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

i) Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, Failover Cluster mimarisi vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Microsoft Exchange Server kurulum, yapılandırma ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

l) Uygulama sunucularının (IIS vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Bilgi teknolojileri donanımlarının (bilgisayar, yazıcı, IP telefon vb.) kurulumu konusunda tecrübeli olmak,

n) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Yukarıda belge istenmeyen hususlarda bilgi sahibi olduğunu belgelemek,

b) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) sertifikasına sahip olmak,

c) Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak,

j) Microsoft Certified: Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), Microsoft Certified: Azure Fundamentals, Microsoft Certified: Azure Administrator Associate sertifikalarından birine sahip olmak

4. Ağ Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Genel şartların (b) fıkrasında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak,

b) Genel şartların (ç) fıkrasında belirtilen mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga ağ anahtarı, güvenlik duvarı, omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri yönetimi, kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,

d) Güvenlik duvarları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri (IDS/IPS), NAC çözümleri, yük dengeleme sistemleri, e-posta/web güvenlik sistemleri ve sıfır gün (zero day) sistemleri konularında bilgi sahibi olmak,

f) LAN, STP, WAN, Kablosuz Yerel Ağ, VPN, DNS, DHCP, SSL, IEEE 802.1x konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Veri Merkezi iletişim altyapısı ile alakalı pasif (kablo tipi, patch panel, runner, F/O kablo testleri vb.) ve aktif bileşenler (switch, router) konularına ve bunların hangi topolojiye göre konumlandırılmasının gereklilikleri konularında (Top Of RACK, End Of ROW vb.) kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme bilgilerine sahip olmak,

h) Windows, Linux ve Unix işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Network Monitoring araçlarının (Solarwinds, OpManager, Zabbix, PRTG vb.) kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,

i) Bant genişliği yönetim yazılımları (Allot, Sandvine vb.) kurulumu ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

j) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Yukarıda belge istenmeyen hususlarda bilgi sahibi olduğunu belgelemek,

b) CCNP (Cisco Certified Network Professional), CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCT sertifikalarına sahip olmak,

c) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak.

d) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

5. Ağ Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Genel şartların (b) ve (c) fıkralarında belirtilen yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak,

b) Genel şartların (ç) fıkrasında belirtilen mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga ağ anahtarı, güvenlik duvarı, omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri yönetimi konusunda en az üç (3) yıl tecrübe sahibi olmak,

ç) Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,

d) Güvenlik duvarları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri (IDS/IPS), NAC çözümleri, yük dengeleme sistemleri, e-posta/web güvenlik sistemleri ve sıfır gün (zero day) sistemleri konularında bilgi sahibi olmak,

f) LAN, STP, WAN, Kablosuz Yerel Ağ, VPN, DNS, DHCP, SSL, IEEE 802.1x konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Veri Merkezi iletişim altyapısı ile alakalı pasif (kablo tipi, patch panel, runner, F/O kablo testleri vb.) ve aktif bileşenler (switch, router) konularına ve bunların hangi topolojiye göre konumlandırılmasının gereklilikleri konularında (Top Of RACK, End Of ROW vb.) kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme bilgilerine sahip olmak,

h) Windows, Linux ve Unix işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Network Monitoring araçlarının (Solarwinds, OpManager, Zabbix, PRTG vb.) kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,

i) Bant genişliği yönetim yazılımları (Allot, Sandvine vb.) kurulumu ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

j) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCT sertifikalarına sahip olmak,

c) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak.

d) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

II. SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ, KONULARI

Sözlü sınav yeri ve tarihi başvuruların değerlendirilmesinin ardından www.kvkk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1. İşletim sistemleri,

2. Sunucu Sistemleri,

3. Disk Sistemleri ve SAN,

4. Bilişim Ağları (network),

5. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, Email Gateway, vb.),

6. Proje yönetimi ve süreç takibi,

7. 27001 Bilgi Güvenliği,

8. Altyapı ve donanım güvenliği,

9. Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar,

10. Zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili sözlü sınav esnasında gerektiğinde ilave sorular sorulabilecektir.

III. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden 12/02/2025-25/02/2025 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecektir.

2. Her bir aday sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.

3. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

1. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.),

2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

3. Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,

4. Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile bilgi ve tecrübeyi gösteren belgeler. (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır.)

5. Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş, Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

IV.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının %30 (yüzde otuz)'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurulabilecektir. Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Yukarıdaki değerlendirmeye göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve yapılacak sınava ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.

Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Sınav Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

V. SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI

Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak belirlenecektir. Asil aday sayısı kadar aday yedek olarak belirlenecek olup atanmaya hak kazanan ancak; süresi içinde geçerli başvuru yapmayanlar, ataması yapılıp da çeşitli nedenlerle ayrılanlar, ataması yapılıp göreve başlamayan, ataması iptal edilen adayların boşalan pozisyon unvanlarına yedek aday listesindeki sıraya göre 6 ay içerisinde atama yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenilecek belgeler www.kvkk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurumumuz, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VII. DİĞER HUSUSLAR

1. Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

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