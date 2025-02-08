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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 22 şubat 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 08 Şubat 2025 00:14, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 00:17
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 24. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)

4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya,

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak

Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal

Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.

İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE : İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Fakültesi

BÖLÜM : Uluslararası İlişkiler Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI : Doçent

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1

ÖZEL KOŞULLAR: Uluslararası İlişkiler ya da Siyaset Bilimi alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak. Uluslararası politik ekonomi ve dış politika analizi alanlarında uzmanlaşmış olmak. İlgili alanlarda çalışmalarını önde gelen uluslararası endeksli dergilerde yayınlamış olmak. Alanında önde gelen uluslararası konferanslarda tebliğ vermiş olmak. İlgili alanlarda ders verme deneyimine sahip olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde konferans sunumları yapmış ve ders vermiş olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal

Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, BİLKENT ANKARA

1291/1-1

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