Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarih itibarı ile 15 gün içinde Üniversitemiz adresine şahsen yapılacaktır.

İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası

www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

NOT:

. Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;

Öğretim üyeleri için:

. Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Profesörlük için işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Diploma (Lisans Diploması e-Devletten alınmalı veya Noter onaylı veya asıllarının olması halinde üniversitemizce aslı gibidir onayı yapılır), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 6 (altı) adet flaş bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Diploma (Lisans Diploması e-Devletten alınmalı veya Noter onaylı olmalı veya asıllarının olması halinde üniversitemizce aslı gibidir onayı yapılır), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) adet flaş bellek olarak İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

. Belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.

. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları için:

. Başvuru Dilekçesi (başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi aslen veya vekaleten elden teslim edilmelidir)

. YÖK Formatlı Özgeçmiş (doküman ve Flash olarak)

. Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı veya e-Devlet çıktısı veya asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)

. Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi

. Doktora Öğrenci Belgesi

. ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi

. Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)

. Tecrübe Belgesi (istenmesi halinde onaylı)

. Onaylı Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar, ayrılmış veya emekli olanlar getirecekler)

. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

. Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet)

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. 4 adet Vesikalık Fotoğraf

Sınav Takvimi:

. Ön Değerlendirme Tarihi

. Sınav Tarihi

. Sonuç Açıklama Tarihi

. Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi

İrtibat-Başvuru Adresi

Tel: 0312-324 2411

: 28.02.2025

: 07.03.2025

: 14.03.2025

: www.ankaramedipol.edu.tr

: Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mh. Talatpaşa Bulvarı. Biga Sk. 06050 Altındağ/ANKARA

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