Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplam 15 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; tabloda belirtilen puan türünden en az 50 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 3 katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

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** Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde iç ve dış alan temizlik, basit bakım-onarım, bahçe bakımı, dağıtım, taşıma işlerinde çalıştırılacaktır,

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Haklarında yaptırılacak olan arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası (a/2) bendi ile eklenen "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hüküm uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır.

5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (terhis, tecilli veya muaf olmak)

6- İlana çıkılan bütün pozisyonlarda başvuran adaylar için görevi ile ilgili her türlü cihaz ve aleti kullanabilir olmak.

7- Görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık engeli bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ :

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı gün itibariyle 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) e- Devlet Kapısı üzerinden "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 05.02.2025-19.02.2025 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlana dair açıklamalara adaylar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi resmi internet sayfası https://www.osmaniye.edu.tr adresinden veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko. gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

3. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

4. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

5. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan arşiv araştırması olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

6. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi resmi internet sayfasında www.osmaniye.edu.tr s on başvuru tarihini takip eden otuz (30) gün içinde yayımlanacak olup ayrıca adaylar, sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

7. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

8. Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek olan sonuç duyurusu tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9. İlanın detay ve açıklamaları Üniversitemiz web sayfasında ve Kariyer Kapisi üzerinden ilan edilecek.

BİLGİ İÇİN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

e-posta : [email protected]

Telefon : 0328 827 10 00 (1503-1505-1507-1516-1519)

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