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Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 şubat 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Ocak 2025 01:00, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 00:52
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Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi : 31/01/2025 - 14/02/2025

Son Başvuru Tarihi : 14/02/2025 Saat: 17:00

Başvuruda İstenen Belgeler: Özgeçmiş (YÖK formatlı), 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, yabancı dil belgesi.

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 18/02/2025

Giriş Sınavı Tarihi : 20/02/2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 24/02/2025

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