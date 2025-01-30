Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Altınbaş Üniversitesi, Öğretim Elemanı, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 15 şubat 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Ocak 2025 00:25, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 00:22
Yazdır
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Başvuru dilekçesi (Resmi Gazete yayın tarihi belirtilerek İlgili Fakültesi/Enstitü/Yüksekokul Dekanlığı/Müdürlüğü hitaplı)

2. Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve KVKK Formu ve Başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

3. 2 Adet Fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. ALES Belgesi (barkodlu veya noter onaylı)

6. Diploma fotokopileri ve Resmi Transkriptler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur)

7. Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge

8. Hizmet belgesi (Son çalışılan yerden alınan, çalışma süresini ve görevini belirten yazı)

9. YÖKDİL,YDS,ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (barkodlu veya Noter Onaylı)

10. İkametgah Belgesi (e-Devletten alınabilir.)

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır.

Başvuru sonuçları http://www.altinbas.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Başvuru Tarihi : 30.01.2025

Başvuru Bitiş : 15.02.2025

Ön Değerlendirme : 17.02.2025

Sınav Tarihi : 18.02.2025

Sonuç İlan : 21.02.2025

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

İnebolu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak

İnebolu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak
Osmaniye Belediyesi 12 İtfaiye Eri Alacak

Osmaniye Belediyesi 12 İtfaiye Eri Alacak
Aydın Kuşadası Belediyesi 10 memur alacak

Aydın Kuşadası Belediyesi 10 memur alacak
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı