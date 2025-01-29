Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans ilanı

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı



Lisans mezunuysanız, istediğiniz alanda çalışamıyor ya da alan değiştirmek istiyorsanız, akademik alanda çalışmayı düşünüyorsanız, iş yerinizdeki konumunuzu yükseltmeye ihtiyacınız varsa veya kendinizi geliştirerek kamuoyu önderleri arasına girmek istiyorsanız, Kapadokya Üniversitesinin size sunduğu lisansüstü imkanlarını kaçırmayın. Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler, Kültürel Çalışmalar, Odyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sürdürülebilir Turizm Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programları ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı akademik ve mesleki kariyer için sizlere yeni olanaklar sunuyor.

Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarının yenilikçi, çıkışı evrensel uygulaması yerel eğitim imkanlarından yararlanın, kendinize daha müreffeh, daha doyurucu bir gelecek hazırlayın!



Bahar dönemi başvuruları için lütfen buraya tıklayın.

