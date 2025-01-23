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İnebolu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak

İnebolu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 27 ocak 2025

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 23 Ocak 2025 23:59, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 23:37
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İnebolu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

2 ADET GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.

Kurumumuz İnebolu Belediye Başkanlığına alınacak 2 adet Geçici İşçi için, 09 Ağustos 2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çalışma ve İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğüne İşgücü talebinde bulunulmuş olup, iş ilanımızın 23/01/2025-27/01/2025 tarihleri arasında yayımlanması talep edilmiştir.

Söz konusu 2 adet Geçici İşçi için aranılan şartlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafındanwww.iskur.gov.trinternet sitesinde yayımlanacak olup, isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

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