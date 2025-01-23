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İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Gedik Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 6 şubat 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 23 Ocak 2025 01:10, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 00:41
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İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile İstanbul Gedik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim elemanı alınacaktır.

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1- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

2- Nüfus Cüzdan Sureti

3- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (23.01.2025-06.02.2025) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Dr. Öğr. Üyeleri için 4 Takım, 1 Adet Hard Copy-3 CD/USB olacak şekilde)

4- Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

5- Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/ idari-birimler/personel-daire-baskanligi/dilekce-ve-formlar)

6- İstanbul Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/ hakkimizda/idari-birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Çalışan Adayı Aydınlatma Metni"

b. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Çalışan Adayı Açık Rıza Metni"

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 06.02.2025)

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