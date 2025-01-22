İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İstenilen Belgeler

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Adli Sicil Belgesi

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım CD veya flaş bellek ortamında iletilebilir.)

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sekreterliği Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği, Kadıköy Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi, Bostancı Tünel Girişi Sok. No: 10 34744 Kadıköy/ İSTANBUL

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 22.01.2025

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 05.02.2025

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