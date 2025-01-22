Çankaya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 23. ve 50/d maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Kriterlere "https://www.yok.gov.tr/akademik/atanma-kriterleri" sayfasından ulaşılabilir.

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Üniversitemizin öğretim dili [(*) işaretli bölümler hariç] ingilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7.paragraf"ında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir. Yabancı dille eğitim veren bölümler için başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil yeterliliğini gösterir belge yabancı dil sınavından veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 puan sunulması gerekmektedir.

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini (öğretim üyeleri için yayınları,atıfları,bildirileri ile ilgili kontrol ve doğrulama adımları için evrak teslimi öncesinde Üniversitemiz Kütüphane Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir), idarece onaylı diploma fotokopilerini, ALES ve dil belgesi örneği, ders dökümü (transcript) aslı veya onaylı, nüfus cüzdan örneği, erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muaf olduğunu gösteren belge örneği, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ve varsa yurt dışı diplomaların denklik belgesi eklenmelidir.

Başvuru süresi 22.01.2025 - 05.02.2025 tarihleri arasındadır.

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