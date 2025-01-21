İstanbul Pendik SYDV personel alacak

PENDİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI



3 ADET SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuşlardır. SYD Vakıflarının yetkili karar organı Mütevelli Heyetidir.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olup, Vakıflarda personel ile ilgili işlemler personelin işvereni olan Mütevelli Heyetince, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün, 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren 16.02.2012/1 sayılı Fon Kurulu kararı ile uygun görülen, 07.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 26.11.2024 tarih ve Z-75929249-599-264163 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile değişiklik yapılan "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" ve 4857 sayılı iş yasası çerçevesinde belirlenen genel kriterlere göre yürütülmektedir.



İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne belirsiz süreli sözleşmeli çalıştırılmak üzere 3 adet "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" unvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir. (2 ay deneme süreli/ 6 ay içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Çalışma Esaslarına uyum sağlayamayan personelin önceden bildirilmek suretiyle Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile işine son verilir)



ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER



A. GENEL ŞARTLAR



1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,



2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,



3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,



4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,



5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



6- 26/04/2004 tarihli ve 5237 Türk ceza kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7- Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, geçerliliği devam eden KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.



B. ÖZEL ŞARTLAR



1- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim, Sosyal Hizmet, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Siyasal Bilimler/Bilgiler Fakültesi bölümlerinden birisini bitirmiş olmak.



2- İstanbul İli Anadolu yakası sınırları içerisinde son 6 ay süre ile ikamet ediyor olmak.



3- MS OFFİCE uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek, (Milli Eğitim Müdürlüklerinden onaylı Bilgisayar Sertifikası bulunmak veya bitirdiği fakültede Bilgisayar dersi gördüğüne dair not durum belgesi (transkript) ile belgelendirmek),



4- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak manuel araç kullanabiliyor olmak,



5- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak, kendini iyi ifade edebilmek, öğrenmeye ve sürekli gelişime açık ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip olmak.



C. DİĞER HUSUSLAR;



1. Mülakat tarihinden önce kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvurusu kabul edilmeyecek ve mülakata alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adaylar ile sözleşme imzalanmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.



BAŞVURU SÜRECİ



Personel alım duyurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://vakifilan.aile.gov.tr/ adresli web sitesi, Pendik Kaymakamlığı web sitesinde ilan ettirilecektir.



Belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi https://vakifilan.aile.gov.tr/ üzerinden E-Devlet ile giriş yapılarak müracaat etmeleri gerekmektedir.



Başvuru Başlangıç Tarihi : 15.01.2025



Başvuru Bitiş Tarihi : 27.01.2025



Son Evrak Teslim Tarihi : 31.01.2025



Evrak Teslim Adresi : Pendik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı



Pendik Hükümet Konağı



Elektronik ortamda yapılan başvurular ön başvuru niteliğinde olup, yukarıda belirtilen badrese, online başvuru sonrasında aşağıdaki evrakların teslim edilmesi gerekmektedir.



1. Başvuru formu (Pendik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecektir.)



2. Özel şartlarda belirtilen mezun olduğu bölüme ait diploma veya mezuniyet belgesi



3. Kpss P3 sınav belgesi bilgisayar çıktısı



4. TC Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdan Fotokopisi



5. Tarihçeli yerleşim yeri bilgileri raporu



6. Erkek adaylar için askerliğini yaptığına veya ilişiği bulunmadığına dair belge



7. Adli sicil kaydı belgesi



8. Sürücü belgesi fotokopisi



9. MEB Onaylı Bilgisayar Sertifikası ya da Transkript

İşe alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağırılır. Başvuru ve evrak teslim tarihinin sona ermesini müteakiben mülakata katılmaya hak kazananlar için mülakat tarihi ve saati Pendik Kaymakamlığı internet sitesi www.pendik.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Mülakata katılmaya hak kazanacakların bu siteden takip etmeleri gerekmekte olup, kişilerin adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakat sınavına çağrıya hak kazanan adaylara Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanunları, vatandaşlık bilgileri, mesleki bilgiler, sosyal ve kültürel konular, 3294 Sayılı



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 Sayılı 65 yaşını doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili kişiye heyet tarafından sorular yöneltilecektir. Ayrıca adayın sosyal diyalog ve iletişimi becerisini ölçmek maksadı ile karşılıklı diyalog yapılır. Bu diyalog ile sorulan soruları anlaması kişiyi ikna kabiliyeti, konuşma şekli (iletişim bilgisi), kılık kıyafeti heyetçe göz önünde bulundurulur. Verilen süre içinde başvuru yapmayan, başvuru sonrasında mülakata davet edilip de gelmeyen kişiler herhangi bir hak iddia edemez.



MÜLAKAT SONUÇLARI



Mülakat sınavının sonuçları, sınavı kazanan adaylarla ilgili gerekli işlemlerinin tamamlanması ve Vakıf Mütevelli Heyeti ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün işe alımı onaylamasına müteakiben Vakıf tarafından ilan edilecektir.



İlgililere ilanen duyurulur.