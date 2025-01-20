TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 9 personel alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Teşekkülümüz Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 9 Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) alınacaktır.

İşgücü talepleriniz ülke düzeyinde KPSS şartı aranarak 20.01.2025 - 24.01.2025 tarihleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR'da (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacaktır.

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, özel şartlar, istenilen belgeler ve mezuniyetleri (okul bölümleri) aşağıda belirtilmiştir.

GENEL HUSUSLAR

İşgücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ve diğer tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adayların, aşağıda belirtilen sözlü sınav öncesi istenecek belgeler, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında kontrol edilerek TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde teslim alınacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihlerde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Evraklarını posta yoluyla gönderen adaylardan, ilanda belirtilen şartları sağlamadığı için başvurusu kabul edilmeyenlerin evrakları, evrak teslim tarihi bitiminden 1 ay sonra imha edilecektir.

Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları öğrenim programı bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılacaktır.

Başarı puanı 60 puanın üzerinde olan en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;

- İlan tarihi itibarıyla, aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.

- İlan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

- İlan tarihi itibarıyla;

12UY0061-3 Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) Seviye 3,

12UY0064-3 Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS),

12UY0088-3 Liman Forklift Operatörü Seviye 3,

15UY0221-3 Terminal Çekici Operatörü,

17UY0268-3 Liman RTG Operatörü Seviye 3,

17UY0269-3 Liman SSG Operatörü Seviye 3,

Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında yetkilendirilen kuruluşlardan alınan geçerlilik süresi devam eden mesleki yeterlilik belgelerinden herhangi birine sahip olması gerekmektedir.

2- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

3- İşe başlayan Liman Vinç Operatörü 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

4- İş Kolları Yönetmeliği'nin, 16 no.lu "Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk" işkollarında faaliyet gösteren işyerlerimizde çalışan liman vinç operatörü atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak olup, bu süre içerisinde nakil talebinde bulunamayacaktır.

5- İşe başlayan Liman Vinç Operatörünün deneme süresi 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir. Deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine varsa yedek aday çağrılacaktır.

6- İşe başlayan Liman Vinç Operatörleri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)

4- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden veya Askerlik Şubesinden alınan Askerlik durum belgesini, (Muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)

5- Mesleki Yeterlilik Belgesi fotokopisi

6- Varsa Karayolu ehliyeti fotokopisi

7- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,

8- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,

9- Ön Lisans KPSS Sonuç Belgesi (20.09.2024 açıklanma tarihli)

10- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUCUNDA LİMAN VİNÇ OPERATÖRÜ OLARAK İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI

1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan "uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık raporuna eklenmesi gerekmektedir.

2- "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tehlikeli işlerde çalışır" kararının net olarak yazılı olduğu sağlık raporu,

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDAN MEZUN OLMASI İSTENEN MESLEK YÜKSEK OKULU PROGRAMLARI

. Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

. Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

. Elektrik

. Elektronik Teknolojisi

. Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

. Elektrik-Elektronik

. Elektrik-Elektronik Teknikerliği

. Endüstriyel Elektrik

. Elektronik

. Elektronik Yüksek Teknisyenliği

. Endüstriyel Elektronik

. Endüstriyel Elektronik Teknikerliği

. Endüstriyel Elektronik Teknolojisi

. Makine

. İş Makineleri

. Makine Teknisyenliği

. Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi

. Termik Santral Makineleri

. Tesviye

. Mekatronik

. Metal İşleri

. Otomotiv Teknolojisi

. Makine Motor

. Motor

. Motor Otomotıv

. Oto Elektrik ve Elektroniği

. Otobüs Tamir ve Bakım

. Otomotiv

. Otomotiv Endüstrisi

. Otomotiv Metep

. Otomotiv Tasarım ve İmalat

. İş Makineleri Operatörlüğü

. Lojistik

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