Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere toplam 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Alımlar şartları aşağıda belirtilen sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre gerçekleştirilecektir.

ÖSYM tarafından 2024 yılında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS)(P3) alınan puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS'ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS'deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday sözlü/uygulama sınavına çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava çağırılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSS puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Sınav ve Değerlendirme: Başvurusu geçerli kabul edilen adaylara sınav takviminde belirtilen yer ve tarihte sözlü/uygulamalı olmak üzere sınav gerçekleştirilecektir. İlan edilen her kadro için sözlü/uygulamalı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 tam puan ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacak olup puanı en yüksek olan adaydan başlanarak asil ve yedek aday ilan edilecektir. Bu sıralamaya göre asil ve yedekler arasında son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan aday sıralamada öne çıkacaktır.

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A-) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak.

c) 45 yaşından gün almamış olmak.

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'e göre adaylarda;

. 1 numaralı ilan için anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a), (b), (ç) ve (e) fıkralarında sayılan bölümlerden mezun olmak,

. 2 numaralı ilan için anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a), (b), (ç) ve (e) fıkralarında sayılan bölümlerden mezun olmak,

e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

g) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

h) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

j) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

l) Adli sicil kaydı bulunmamak,

m) Takım çalışmasına önem vermek,

n) Kendini geliştirmeye açık, yeni teknolojilere kolayca adapte olabilen, değişime istekli, internetten kaynak araştırması yapabilme becerisi olmak,

o) Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olmak,

p) Özel şartlarda istenen sertifikalar, e-Devlet onaylı veya Uluslararası kurum/şirketlerden (kendi üreticisinden) verilen orijinal sertifikalar olmalıdır.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 kişi, Tam zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katına kadar)

a) Fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde en az 10 (on) yıl çalıştığını belgelemek.

c) En az 10 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak,

d) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

e) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

f) Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

g) .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, MVC, .NET CORE konularında deneyimli olmak,

h) Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) ORM Kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate (NHibernate) ORM araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

i) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

j) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) Oracle veya MSSQL Server veri tabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak,

l) İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

m) Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS, GIT, SVN vb. ) kullanmış olmak,

n) Mobil uygulama geliştirmiş olmak.

2. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 kişi, Tam zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar)

a) Fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde en az 10 (on) yıl çalıştığını belgelemek.

c) En az 10 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak,

d) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

e) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

f) Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

g) .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, MVC, .NET CORE konularında deneyimli olmak,

h) Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) ORM Kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate (NHibernate) ORM araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

i) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

j) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) Oracle veya MSSQL Server veri tabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak,

l) İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

m) Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS, GIT, SVN vb. ) kullanmış olmak,

n) Mobil uygulama geliştirmiş olmak.

C) BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1- Başvurular, e-Devlet üzerinden "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 20/01/2025-03/02/2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru işleminin süresi içerisinde hatasız ve eksiksiz olarak yapılmasından, istenilen belgelerin süresi içerisinde sisteme yüklenmesinden ve belgelerde vermiş oldukları beyanlardan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen aksamalar sebebiyle geç yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu sebeple adayların başvuru işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

2- Adaylar birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

D)İSTENİLEN BELGELER

1. Ayrıntılı Özgeçmiş (Varsa özel şartlarda istenilen iş deneyimi firmalardan alınacak ıslak imzalı ve kaşeli yazı ile belgelendirilmeli, yoksa özgeçmişte ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir)

2. Diploma veya mezuniyet belgesi ya da barkodlu e-Devletten alınan belge,

3. Lisans mezunları için yapılan 2024 KPSS (P3) Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodunu içerecek şekilde olmalıdır.) (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir),

4. Genel Şartlar (e) maddesinde belirtilen ücret tavanı üç katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu e-Devletten alacağı SGK Hizmet Dökümü (doğrulama kodunu içerecek şekilde) ile belgelendirmek,

5. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi), (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

6. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

8. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu olması gerekir.)

9. Vesikalık Fotoğraf

E) SINAV KONUSU

Sözlü/uygulamalı sınav konuları yukarıdaki "Genel/Özel Şartlar" bölümünde belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

F) BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonuçları, sınav sonuçları ve ilan süreci ile ilgili diğer duyurular https://kmu.edu.tr/personel adresinde ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ilan edilecektir. Duyurulan ilanlar tebliğ mahiyetinde sayılacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

G)SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRETİ

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

Ancak Kurumumuz, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

H)DİĞER HUSUSLAR

1) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem tesis edilecektir.

2) Sözleşmeli Bilişim Personeli olarak istihdam edileceklerin haftalık çalışma süreleri 45 saattir.

3) İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılacaktırlar.

4) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

5) Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

6) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

7) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

8)İlanın her aşamasında Üniversitemiz iptal etme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

I) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Özel şartlar hakkında bilgi almak için: 0338 226 2059

Adres : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yunus Emre Yerleşkesi Merkez / KARAMAN

Tel : 0 338 226 20 00

Dahili : 2044 /3353

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