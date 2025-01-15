Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 66 işçi alacak

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından:

66 SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL ALIM İLANI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28'inci maddesi kapsamında aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 66 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış, 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Erkek adaylarda askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel durumu olmamak,

7. Son başvuru tarihi itibariyle pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmak.

2-1. SÖZLÜ SINAV İLE ALINACAK SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL POZİSYON VE ADETLERİ

a) MÜZE ARAŞTIRMACISI

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Üniversitelerin Sanat Tarihi lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girenler sözlü sınava çağrılır. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağırılır.

3. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

b) KÜTÜPHANECİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon ve Enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girenler sınava çağrılır. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağırılır.

2-2. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan) ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü sınavda aldıkları puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

2-3. SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve www.canakkaletarihialan.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

2-4. SÖZLÜ SINAV BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların durumları, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve www.canakkaletarihialan.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.

2. Başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre birer yedek belirlenecektir.

3. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bununla birlikte yedek yerleştirme yapılması durumunda, yedek adaylar kendi durumlarını www.ktb.gov.tr ve www.canakkaletarihialan.gov.tr internet adreslerinden takip edeceklerdir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

3-1. KPSS PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL POZİSYON VE ADETLERİ

a) BÜRO GÖREVLİSİ (BÜRO G-1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

b) BÜRO GÖREVLİSİ (BÜRO G-2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Üniversitelerin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

c) BÜRO GÖREVLİSİ (BÜRO G-3)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Üniversitelerin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

ç) BÜRO GÖREVLİSİ (BÜRO G-4)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

d) DANIŞMA PERSONELİ

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 4 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Üniversitelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

e) TEKNİKER (HARİTA)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

f) TEKNİKER (PEYZAJ)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Bitki Koruma, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

g) TEKNİKER (BİLGİSAYAR)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

ğ) TEKNİSYEN (MARANGOZ)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, Mobilya İmalatı, Mobilyacılık, Mobilya ve Dekorasyon, Ağaç İşleri bölümlerinin birinden mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3. Erkek olmak,

4. En az fiilen 90 gün marangozluk hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile)

5. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

h) TEKNİSYEN (KAYNAKÇI)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Kaynakçılık Teknolojisi veya Metal Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3. Erkek olmak,

4. En az fiilen 90 gün kaynakçılık ve benzeri hizmetlerde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile)

5. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

ı) TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSATÇI)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümünden mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3. Erkek olmak,

4. En az fiilen 90 gün sıhhi tesisat ve benzeri hizmetlerde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile)

5. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

i) TEKNİSYEN (İNŞAATÇI)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojileri bölümünden mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3. Erkek olmak,

4. En az fiilen 90 gün inşaat ustası ve benzeri hizmetlerde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile)

5. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

j) TEKNİSYEN (ELEKTRİKÇİ)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Elektrik veya Elektrik Elektronik Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3. Erkek olmak,

4. En az fiilen 90 gün elektrikçi ve benzeri hizmetlerde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile)

5. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

k) BAHÇIVAN

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 10 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise veya dengi okul mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikasının bulunması,

2. Erkek olmak,

3. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

4. En az fiilen 90 gün "6113.07 Peyzaj Bahçıvanı", "6113.10 Bahçıvan" veya "6113.18 Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi" meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

5. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

l) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, KGG-1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 12 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Ön Lisans mezunu olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3. Erkek olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

5. 170 cm'den kısa boylu olmamak,

6. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'den fazla, 13'den az olmamak, (Örneğin; Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

7. 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen koşulları taşıması,

8. En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile)

9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

m) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN, KGG-2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Ön lisans mezunu olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3. Kadın olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

5. 160 cm'den kısa boylu olmamak,

6. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'den fazla, 13'den az olmamak, (Örneğin; Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)

7. 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen koşulları taşıması,

8. En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile)

9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

n) TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, TG-1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 12 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3. Erkek olmak,

4. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

5. En az fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile)

6. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

o) TEMİZLİK GÖREVLİSİ (KADIN, TG-2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Kadın olmak,

3. 2024 KPSS(B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

4. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

5. En az fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile)

6. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

ö) GARSON

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sürekli işçi alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Üniversitelerin Turizm ve Otelcilik veya İkram Hizmetleri ön lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. 2024 KPSS(B) grubu sınavı P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Servis Elemanı (Garsonluk) sertifikasına sahibi olmak.

4. En az fiilen 3 yıl (1080 gün) servis hizmetleri/garsonluk hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile)

3-2. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar durumlarını, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve www.canakkaletarihialan.gov.tr üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sürekli işçi personel alınacaktır.

3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bununla birlikte yedek yerleştirme yapılması durumunda, yedek adaylar kendi durumlarını www.ktb.gov.tr ve www.canakkaletarihialan.gov.tr internet sitesinden takip edeceklerdir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar www.ktb.gov.tr ve www.canakkaletarihialan.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

4. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular elektronik ortamda 03/02/2025-20/02/2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5. DİĞER HUSUSLAR

1. Atamalar, Müze Araştırmacısı ve Kütüphaneci kadrolarına başvuranlar hariç olmak üzere yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kura ya da mülakat yapılmaksızın doğrudan yapılacaktır. Alım yapılacak kadrolar kadar yedek aday belirlenecektir.

2. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3'üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

3. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

4. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaktır.

5. Atamaya hak kazanan adayların atamaları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına yapılacaktır.

6. Atamaya hak kazanan adaylar ile 2 aylık deneme süreli iş sözleşmesi imzalanır. Deneme sürecini başarıyla geçenler ile sözleşme yapılır.

İlanen duyurulur.

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