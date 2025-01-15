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Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Biruni Üniversitesi, Öğretim Üyesi, ve Elemanı, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 29 ocak 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 15 Ocak 2025 02:40, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 02:18
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Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 15.01.2025

İlan Bitiş Tarihi : 29.01.2025

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